PSG Mercato : Un point bloque encore pour Dele Alli

Le PSG n'a pas besoin de recruter actuellement, mais fait ce qu'on appelle, un mercato d'opportunité. C'est dans cette perpective que Leonardo s'est engagé dans le dossier Dele Alli. Mais le cas du joueur se complique de jour en jour et pour raison : Tottenham ne souhaite pas s'en séparer avant de lui avoir trouvé un remplaçant.

Mercato : le PSG à la chasse du gros coup

Le mercato d'hiver 2021 n'aura pas été très dépensier. En raison de la pandémie de Covid-19, les clubs travaillent avec des moyens réduits. D'où la multiplication des transferts sous forme de prêts. Le PSG qui a recruté son nouveau coach, Mauricio Pochettino, en fin d'année, veut lui offrir les moyens nécessaires pour réussir. Si le groupe parisien a son lot de stars, et pas des moindres, Leonardo fidèle à sa réputation, cherche encore à signer des joueurs de renom. Les difficultés que rencontrent Dele Alli à Tottenham lui donnaient la bonne opportunité pour s'immiscer dans le dossier. Sauf que Tottenham se montre indécis. L'international anglais ne rentre plus dans les plans de José Mourinho, il n'a bénéficié que d'un temps de jeu famélique, a priori les deux parties ont intérêt que le transfert se fasse. Mais, Tottenham souhaite d'abord assurer ses arrières.

Les conditions ne sont pas réunies pour Tottenham

Mercredi, José Mourinho a lâché quelques mots sur le transfert de son joueur : "Je dis depuis le début du mercato que je ne m'attends à aucun départ, et aucune arrivée. Nous sommes le 27 janvier, il reste peu de temps avant la fin. Je ne crois pas qu'il va se passer quoi que ce soit. Mais tout reste possible", a souligné l'entraîneur des Spurs. Une déclaration ambiguë, qui cache une raison bien précise. Tottenham ne souhaite pas se séparer de Alli avant de lui avoir trouvé un remplaçant. Longtemps, le club comptait sur un retour de Christian Eriksen. Cette piste toute fois s'est fermée lorsque l'Inter a posé des conditions financières qui ont refroidi le club anglais. Antonio Conte a par la suite exclut tout départ du joueur. Tottenham doit donc maintenant trouver une autre solution et le Paris SG doit patienter. A quelques jours de la fermeture de la fenêtre des transferts, le temps presse. Même si un accord avec le PSG semble proche, il n'y est pas encore tout à fait. Comme le dit bien Mourinho, "tout reste possible ".













