Angers SCO Mercato : Deux départs dans les jours à venir ?

Publié le 28 janvier 2021 à 15:00

Angers SCO veut dégraisser à l'occasion de ces derniers jours du mercato hivernal. La masse salariale du club angevin a besoin d'être allégée et les candidats au départ au sein de l'effectif de Stéphane Moulin sont connus. Cependant, au-delà des noms cités, deux autres joueurs pourraient quitter le club dans les jours à venir. Deux éléments importants pour le coach du SCO.

Mercato : Fulgini pisté par l'OM

Pavlovic, El Melali, Bobichon, Petkovic, Ould Khaled... La liste des joueurs ayant un bon de sortie est longue à Angers SCO, mais les offres ne se bousculent pas. Car ce sont d'autres éléments du coach Stéphane Moulin qui brillent et attirent l'attention à l'occasion de ce mercato d'hiver. Notamment Angelo Fulgini. Le maître à jouer angevin, quatre buts et deux passes décisives cette saison, intéresserait l'OM selon les infotmations de Footmercato, dans l'optique de remplacer Morgan Sanson parti à Aston Villa. Ouest-France précise que Marseille aurait transmis une offre à l'entourage du joueur mais, "jugée trop faible", elle n'a pas atterri sur le bureau de Sébastien Larcier, le nouveau directeur sportif scoïste.

Angers SCO : Sada Thioub aussi sur le départ

Sada Thioub serait également pisté. Sébastien Larcier a confirmé l'information du 10 Sport au quotidien régional. "J’ai eu Pierre Dréossi ​(directeur sportif du Panathinaïkos, ndlr), qui m’a fait part de son intérêt pour Sada. Ce n’est pas une volonté du club de mettre Sada sur le marché et il doit être partie prenante de cette réflexion vers un éventuel prêt. Je n’en ai pas discuté avec lui, j’ai simplement relayé l’information à son agent. Il joue moins donc on pourrait faire d’une pierre deux coups : diminuer notre masse salariale et remettre un joueur dans la lumière." La possibilité d'un départ du joueur d'Angers SCO vers le Panathinaïkos n'est donc pas à exclure. Angers est pour le moment 10e de Ligue 1, à seulement deux points de l'OM, 6e.













Par Matthieu