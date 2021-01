OL Mercato : Un joueur très prometteur a signé jusqu'en 2025

Publié le 28 janvier 2021 à 22:00

Via un communiqué officiel, l'OL a annoncé la prolongation du contrat de Sinaly Diomandé, un jeune défenseur lancé en Ligue 1 cette saison.

OL : Le contrat de Sinaly Diomandé blindé jusqu'en 2025

Intégré dans l'équipe professionnelle de l'OL cette saison, Sinaly Diomandé a glané du temps de jeu sous les ordres de Rudi Garcia. Ses prestations sont jugées satisfaisantes entre Rhônes et Saône. Cela a poussé Juninho à blinder son contrat initial qui allait jusqu'en juin 2023. Ainsi, l'arrière central s'est lié à l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2025, soit pour deux saisons supplémentaires. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la prolongation de contrat du défenseur international ivoirien (3 sélections) Sinaly Diomandé, de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2025 », a fait savoir le club rhodanien. Le joueur prolongé par l'OL a fait 16 apparitions en Ligue 1 et a été titulaire 5 fois. Il compte à présent 510 minutes de jeu.

Réactions du défenseur et de Juninho

Il n'a pas caché sa joie d'être désormais sous contrat pour les 5 prochaines années. « Je suis très heureux d’avoir prolongé avec l'OL. Je suis arrivé au club en 2019 et mon adaptation s’est très bien passée. Le coach me fait confiance, mais je dois encore beaucoup progresser. J’espère un jour pouvoir gagner des trophées et disputer la Ligue des Champions, mais pour cela, je dois encore continuer à travailler », a déclaré Sinaly Diomandé. Directeur sportif des Gones, Juninho a justifié la décision de prolongation du bail du natif d'Abidjan (Côte d'Ivoire).

« Malgré son jeune âge, Sinaly est déjà un élément important de l’effectif. Pour moi il a une belle marge de progression, mais il travaille énormément et réalise déjà de bonnes performances. C’est un joueur équilibré, avec une bonne vitesse, agressif et techniquement plutôt à l’aise. Sinaly est très complet et a de belles années devant lui », a apprécié le dirigeant lyonnais. À noter que la pépite de l'OL a été formée à l’Académie de Jean-Marc Guillou. Elle est arrivée à Lyon.













Par ALEXIS