Barça : Koeman fait une énorme révélation sur Messi

Publié le 02 février 2021 à 14:05

C'est le dossier qui préoccupe le Barça depuis un moment. L'avenir de Messi semble de plus en plus s'éloigner de Barcelone. Avec les dernières révélations dans la presse, du salaire du joueur, les relations sont plus que jamais tendues entre la star et sa direction.

Une relation qui s'est sérieusement dégradée

Ce n'est plus un secret pour personne, que Messi vit mal sa situation au FC Barcelone. Le joueur de 33 ans, qui menace de partir depuis un moment, se serait réélement décidé à quitter le club où il joue depuis ses plus jeunes années. Un divorce qui s'annonce amer d'un côté comme de l'autre. Après son bras de fer avec Josep Maria Bartomeu, quelques mois auparavant - Messi réclamait le départ du président - maintenant, le joueur soupçonne l'ancien dirigeant d'être derrière la fuite de ses contrats dans la presse. En effet, le média espagnol El Mundo, avait révélé samedi les détails du salaire que touchait Messi. Des contrats dont le montant total avoisine les 555 millions d'euros sur quatre saisons. De quoi tendre encore plus les relations entre l'Argentin et son club. Le départ de ce dernier du club catalan commence à se préciser.

Koeman pessimiste pour l'avenir de Messi au Barça

Dans un entretien accordé à The Athletic, l'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, s'est montré peu optimiste quant à l'avenir de la star au club : " Je ne suis pas confiant là-dessus. J’ai bon espoir, oui, car c'est toujours un excellent joueur et il continue de gagner des matchs pour nous, pour l’équipe. J’aime être son entraîneur, si vous regardez ses qualités chaque jour dans les séances d’entraînement, c’est incroyable. Bien sûr, il est venu jeune à Barcelone. Et je ne vois toujours pas Leo Messi dans un autre maillot que le maillot du Barca. Je n'ai aucun problème avec Leo, souligne bien Koeman. Il est le capitaine de l'équipe, je parle à Leo de choses tactiques et nous avons une très bonne relation professionnelle que j'ai avec tous les joueurs. Mais il est… OK, c'est le capitaine, donc vous avez toujours plus de communication avec lui." Une déclaration qui ne laisse envisager rien de bon pour Messi au FC Barcelone. Les clubs qui suivent la Pulga, se préparent déjà à entamer des discussions pour le prochain mercato.













Par Hind