OM : Le message d'André Villas-Boas aux supporters

Publié le 02 février 2021 à 21:35

Mis à pied à titre conservatoire par l'OM, André Villas-Boas ne sera pas sur le banc du club marseillais ce mercredi à Lens. Néanmoins, et c'est un secret de polichinelle : AVB n'est plus l'entraîneur de Marseille et le technicien lusitanien vient d'adresser un message d'adieu aux supporters marseillais entérinant encore plus son départ.

La folle journée de Villas-Boas avec l'OM

L'Olympique de Marseille a volé la vedette au scandale des droits TV. Nul doute que le club phocéen aurait préféré s'en passer. Alors qu'André Villas-Boas se rend en conférence de presse comme toutes les veilles de match, cette dernière restera à jamais gravé dans l'histoire du club phocéen. En effet, le coach portugais a critiqué la direction sportive de son club, faisant des confidences hallucinantes sur la fin du mercato et annoncant qu'il avait posé sa démission : "J'ai présenté ma démission à la direction à cause de ça (l'arrivée non voulue de Ntcham). Sans rien voler de la part de l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision par rapport aux besoins de l'équipe et au joueur qui est arrivé. J'ai pris la décision de présenter ma démission à la direction. "

Déposée, sa démission a directement été acceptée et le club phocéen a riposté avec un communiqué incendiaire : "L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas. Cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement. Les propos notamment tenus aujourd’hui en conférence de presse à l’égard de Pablo Longoria, directeur général chargé du football, sont inacceptables. "

AVB ne compte pas revenir et a fait ses adieux aux supporters

Un communiqué qui fait part d'une mise à pied conservatoire, laissant entrevoir une possible, mais tellement hypothétique, réconciliation entre les deux bords. Mais voilà, il n'en sera rien car le principal intéressé, interpellé à la sortie du centre d'entraînement par un fan, a d'ores et déjà fait ses adieux aux fans de l'OM : "C'était une année et demie magique, je vais garder ça dans ma mémoire. L'OM est vraiment touchant, en toute situation, c'est dommage que cette histoire finisse comme ça, mais j'ai bien aimé, vous avez un amour pour votre club qui est spécial. J'ai appris à aimer le club de la même façon que vous et je l'ai défendu toujours. " Des paroles qui toucheront les suiveurs du club marseillais, qui n'ont jamais caché leur affection pour l'ancien coach de Chelsea.













Par Chemssdine