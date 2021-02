Ligue 1 : Les clés et les enjeux de la rencontre entre le RC Lens et l'OM

Publié le 03 février 2021 à 12:30

La vingt-troisième journée de Ligue 1 se dispute ce vendredi et nous offre de nombreux matchs intéressants. L'un des plus fascinants à suivre sera sûrement celui se jouant au Stade Bollaert-Delelis de Lens et opposant les Sang et Or à l'Olympique de Marseille. Les clés, enjeux et compositions probables de cette rencontre.

Le RC Lens n'y arrive pas à domicile en Ligue 1

Il y'a des signaux qui ne trompent pas. Equipe fabuleuse à voir jouer cette saison, les Lensois sont également récompensés sur le plan comptable en pointant à une très encourageante septième place. De belles performances qui pourraient être encore meilleures tant cette équipe lensoise dispose d'énormes axes de progression. L'un des plus gros chantiers réside dans les performances décevantes à domicile. N'ayant gagné que quatre matchs cette saison à domicile et restant sur quatre défaites à domicile, les Lensois n'ont ouvert le score qu'à une seule reprise lors des cinq derniers matchs à Bollaert.

Des symptômes à la maison pour les Lensois, qui puisent leur explication dans l'absence des spectateurs d'après le coach des Sang et Or, Franck Haise : "Ce qui est sûr c’est qu’avec ou sans public, quand on est à domicile, ça change les choses, pareil à l’extérieur. Evidemment, cela a un impact. Peut-être qu’on aurait moins gagné à l’extérieur avec un public mais peut-être aussi qu’on aurait gagné plus à domicile avec du public. D’ailleurs, sur le début de saison, avec le peu de public qu’il y avait, cela a donné 3 victoires. Je ne vais pas tirer de conclusion, il y a d’autres facteurs, mais ça en est un." Pour ce match, Haise aura tout son groupe à disposition à l'exception d' Ignatius Ganago, en phase de reprise.

RC Lens (3-4-2-1) : Leca (cap.) - Gradit, Fortes, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Haidara - Kakuta - Banza, Sotoca.

C'est le grand bazar à Marseille

Est-il vraiment nécessaire de rappeler la situation délétere qui règne autour de l'OM en ce début du mois de février 2021 ? En désaccord avec la direction sportive que prenait le club phocéen, André Villas-Boas a décidé de poser sa démission, qui a été accepté par le board marseillais. Mis à pied à titre conservatoire, AVB ne compte pas revenir et son intérim, pour le match de ce soir à minima, sera assuré par Nasser Larguet. Le Marocain devra composer sans de nombreux cadres suspendus, comme Balerdi, Cuisance et Gueye, ou encore en phase de reprise comme Jordan Amavi. La recrue Olivier Ntcham ne sera pas de la partie, ce qui devrait laisser une chance au jeune Cheick Souaré. Les points seront à prendre pour une formation olympienne qui pointe à une inquiètante neuvième place en Ligue 1 et qui doit bien se préparer avant un Classique crucial ce dimanche.

OM (4-4-2) : Mandanda (cap.) - Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai - Thauvin, Kamara, Souaré, Payet - Milik, Germain.













Par Chemssdine