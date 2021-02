Barça : Messi attaque en justice après la fuite de son contrat

Publié le 03 février 2021 à 15:00

Les relations entre Messi et le Barça n'en finissent plus de se tendre. Déjà utilisé par son ancien Président Josep Maria Bartomeu comme bouc émissaire, pour justifier les problèmes qui gangrènent le FC Barcelone, cette fois Messi le soupçonne de faire partie des personnes responsables de la fuite de son contrat dans la presse.

Adulé mais toujours critiqué

Dans les bons moment, et le FC Barcelone en a connu de nombreux avec lui, Messi était intouchable. Adulé pour son génie indéniable et sa fidélité sans faille, au club qui l'a fait débuter en Europe. Dans les mauvais moments, par contre, l'Argentin est souvent pointé du doigt. Soit pour des supposés caprices, soit en raison de son salaire. Le Barça qui a connu une gestion catastrophique sous Bartomeu, est aujourd'hui criblé de dettes. Les raisons en sont nombreuses, mais Leo Messi semble être une cible facile, pour détourner le blâme. Le salaire du joueur représente effectivement une énorme charge salariale pour le club Catalan, mais c'est sans compter les nombreux gros salaires payés à d'autres joueurs au fil des annnées, pour peu de rendement. En enchainant les recrutements onéreux pour des résultats mitigés, et parfois des échecs cuisants, le Barça a perdu des sommes considérables. Mais, c'est une fois de plus sur les épaules de la Pulga que le blâme tombe. Le joueur est fortement critiqué depuis la fuite de son contrat dans la presse et la révélation des salaires qu'il touche.

Messi va poursuivre El Mundo mais pas que !

Tout a commencé par la publication dans El Mundo, du contrat très juteux du joueur. Le journal révélait que Messi touchait environs 138 millions d'euros par saison, entre salaire net et primes diverses. Ce qui revient à 555 millions d'euros en quatre saisons. Des chiffres qui donnent le tournis, mais qui ont également fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Tout de suite, certains médias ont spéculé sur l'implication de Josep Maria Batomeu dans la fuite du contrat. L'ex-président a encore une dent contre Messi. Selon RAC1, le joueur aurait décidé de contre-attaquer et poursuivre le journal El Mundo en justice, mais il ne compte s'arrêter là. Il soupçonne cinq personnes d'avoir été les informateurs du journal : Josep Maria Bartomeu (ancien président), Carles Tusquets (actuel président du comité de direction), Oscar Grau (DG du club), Jordi Mestre (ancien vice-président sportif) et Roma Pontí (responsable des services juridiques du Barça). Le feuilleton est lancé, mais dans cette histoire, personne ne sortira vraiment gagnant, le Barça, encore moins que le joueur.













Par Hind