PSG Mercato : Ce qui coince dans le dossier Di Maria

Publié le 04 février 2021 à 13:00

Après la prolongation de Neymar qui semble être quasiment bouclée, les négociations pour Mbappé et Di Maria, elles, se poursuivent. Di Maria qui a formulé le souhait de finir sa carrière au PSG, mais des détails restent encore à régler.

Di Maria veut rester à Paris

Le Paris Saint-Germain a proposé un un nouveau contrat à Angel Di Maria, fin décembre. Le joueur arrivant en fin de contrat en juin 2021. S'il a connu une année 2020 en demi-teinte, le joueur arrivé en 2015 de Manchester United est devenu un cadre de l'équipe. S'il a pu agacer par son inconstance par moments, il semble mieux revenir en 2021. Comme le prouve son match mercredi face à Nîmes (victoire 3-0) avec un but et une passe décisive. L'Argentin qui a disputé 245 matchs depuis son arrivée au PSG, et compte à son actif 53 buts et 52 passes décisives ces trois dernières saisons, souhaiterait prolonger encore son aventure parisienne. Lui et son entourage se sentent bien à Paris et avec l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc parisien, Di Maria serait plus motivé pour rempiler pour quelques saisons de plus. Le souhait de l'attaquant (32 ans), serait même de finir sa carrière au PSG.

Le temps presse pour le PSG

Les négociations sont en bonne voie, mais quelques points coincent encore. Notamment les détails concernant la baisse de son salaire. Le joueur touche actuellement environ 13 millions d'euros par an. l'Argentin n'est pas fermé aux négociations, mais le temps presse pour le PSG. En effet le contrat de Di Maria prend fin dans quatre mois et des clubs européens sont déjà à l'affût, comme le rapporte l'Equipe. Le joueur intéresse notamment en Italie, où la Juventus et l'Inter suivent de près sa situation et en Premier League, à Tottenham. Di Maria s'est montré toutefois rassurant au micro de Canal+, mercredi après le match. Il a déclaré que tout avançait avec le club : " On discute en ce moment. Tranquillement. (...) Petit à petit, on négocie ". Leonardo a désormais plus que quelques mois pour boucler ce dossier.













Par Hind