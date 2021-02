OM : Est-ce la fin pour le président Jacques Henri Eyraud ?

Publié le 04 février 2021 à 19:00

Candidat au rachat de l'OM l’année dernière, Mourad Boudjellal a finalement racheté Hyères FC, club de National 2. Les derniers événements qui s’enchaînent à l’Olympique de Marseille l’ont fait sortir de son silence.

OM : Boudjellal déplore le communiqué pour Villas-Boas

Mourad Boudjellal et des investisseurs étrangers, étaient intéressés un temps par le rachat de l'OM. Ils se sont heurtés au refus de vendre de Frank McCourt. Éconduit par le propriétaire du club phocéen, l’ancien président du Rugby club toulonnais (mai 2006 à février 2020) a racheté Hyères FC, cette emaine. Il a nommé l’ancien Tricolore Nicolas Anelka au poste de directeur sportif. Alors que l’Olympique de Marseille anime en ce moment l’actualité en France, l’homme d’affaires a réagi au limogeage d’André Villas- Boas. « Il n'y avait pas besoin de faire un coup de communiqué, de mise à pied, tout ça… », a indiqué sur Azur TV. « Tout est raté. J'ai du mal à comprendre », a-t-il ajouté.

« Fin est inéluctable » pour Eyraud, selon Boudjellal

Mourad Boudjellal a également évoqué la situation du président Jacques-Henri Eyraud, dont la tête est réclamée par les supporters de l'OM. Il estime que le dirigeant marseillais est proche de la porte de sortie et se comporte comme tel. « J'ai peut-être une explication. Je me dis qu'en ce moment Eyraud a beaucoup de pression pour des raisons diverses et variées… Et que peut-être que dans sa tête, il n'est déjà plus là », a commenté le patron de Hyères Football Club.

« Il perd peut-être le contrôle de lui-même et ne supporte pas la pression. L'OM va-t-il bientôt être vendu ? Cela y ressemble bien en tout cas parce que quand un président perd le contrôle de lui-même comme il le fait, ça veut dire qu'il n'accorde plus beaucoup d'importance aux choses, parce que la fin est inéluctable », a lâché Boudjellal.

Parlant de la fin pour Jacques-Henri Eyraud, il confirme en effet la vente du club provençal, dans les tuyaux. « L'OM va-t-il bientôt être vendu ? Cela y ressemble bien en tout cas, parce que quand un président perd le contrôle de lui-même comme il le fait, ça veut dire qu'il n'accorde plus beaucoup d'importance aux choses parce que la fin est inéluctable », a annoncé le dirigeant de 60 ans.













Par ALEXIS