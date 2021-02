PSG Mercato : Le Real veut faire de la place pour Mbappé ?

Publié le 05 février 2021 à 14:00

Le Real Madrid serait en train de regretter son énorme investissement sur Eden Hazard. Depuis son arrivée en 2019, le joueur n'a toujours pas donné entière satisfaction au Real, qui songerait à le revendre. Le club pourrait décider d'intégrer le joueur dans ses négociations avec le PSG, pour Kylian Mbappé.

Un investissement à perte

Au club depuis un an et demi, Eden Hazard n'a toujours pas justifié le prix de son transfert, estimé à plus de 100 millions d'euros. Celui qui devait compenser le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, est régulièrement sujet aux blessures. Quand il est sur le terrain, il manque de convaincre aussi. A nouveau blessé cette semaine, après avoir raté 17 matchs cette saison, il devrait être absent minimum un mois. Il ratera le match aller en Ligue des Champions contre l'Atalanta et probablement le derby contre l'Atlético de Madrid. Cela commence à faire beaucoup pour un joueur de cet acabit. Le Real Madrid espère encore un retour du joueur au niveau qu'on lui a connu à Chelsea, mais commence à envisager d'autres solutions pour l'international belge.

Hazard dans la négociation avec le PSG

Alors qu'un retour de Eden Hazard à Chelsea serait improbable, d'autant que cela se ferait à perte pour le Real Madrid, l'intégrer dans les négociations avec le PSG dans le cadre d'un transfert de Mbappé, serait envisageable. Le Club madrilène piste le joueur star du Paris Saint-Germain depuis un moment et se prépare à formuler une offre au prochain mercato. Selon la presse espagnole, le club serait prêt à débourser jusqu'à 150 millions d'euros pour le parisien. Sauf qu'en temps de crise économique, le Real pourrait privilégier la piste de l'échange, en plus d'un chèque important pour réaliser l'affaire. Reste à savoir si le PSG serait intéressé par le profil d'Eden Hazard, alors que le club piste plutôt Messi en cas de départ de Kylian Mbappé.













Par Hind