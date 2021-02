Vente OM : Le rachat bouclé, le nouveau propriétaire connu ?

Publié le 05 février 2021 à 13:00

Le dossier Vente OM est dans les tuyaux. Elle pourrait se faire dans les prochains jours selon plusieurs sources. Frank McCourt serait finalement résolu à céder son club à de nouveaux investisseurs. L’identité de la holding qui va racheter l’Olympique de Marseille est même déjà connue.

La Vente OM déjà bouclée

La crise à l'OM pourrait rapidement déboucher sur la vente du club à un nouveau propriétaire. Si l’actuel patron du club, Frank McCourt, n’a pas viré Jacques-Henri Eyraud suite aux violences des supporters la Commanderie, suivi de la démission d’André Villas-Boas, il a bien une raison. Si l’on en croit Thibaud Vezirian sur sa chaîne You Tube, c’est bien parce que l’Olympique de Marseille va changer de main. En effet, il confirme l’imminence de la cession du club provençal. Il est même plus précis dans ses informations. Selon lui, « tout porte à croire » que la vente de l'OM « est bouclée ».

Kingdom Holding Company aux commandes de Marseille

La source révèle « des réunions décisives à Riyad en Arabie-Saoudite entre le clan McCourt et la Kingdom Holding Company ». Et il assure que « l'OM va être racheté dans les prochains jours ». « Un communiqué de presse est déjà écrit sur le sujet Vente OM. Toutes les négociations touchent à sa fin, tout semble terminé et ce n’est pas ma voix qui embêtera les acheteurs et les vendeurs dans leurs négociations secrètes », a appris Thibaud Vezirian.

Al-Walid, futur propriétaire après McCourt ?

Notons que le grand patron de la holding évoquée se nomme Al-Walid ben Talal Al Saoud. Ce dernier est un prince et homme d'affaires milliardaire saoudien, né le 7 mars 1955 à Riyad, donc âgé de 65 ans. Notons que Dominic Grimault a annoncé la couleur jeudi, sur La chaîne L’Équipe. Il a révélé que l’Olympique de Marseille « va être vendu assez vite ». « C’est dans les tuyaux oui. Avant la fin de la saison ?…», a-t-il indiqué.













Par ALEXIS