Stade Rennais : L'enthousiasme lensois fait peur au SRFC

Publié le 05 février 2021 à 18:00

Après son match nul contre le FC Lorient (1-1) au Roazhon Park, le Stade Rennais veut relancer la machine lors de la 24e journée de Ligue 1. Mais le déplacement sur la pelouse du RC Lens, samedi (21h), ne s'annonce pas comme une partie de plaisir. Le promu est en forme et avait battu le SRFC au match aller en Bretagne. Julien Stéphan se méfie, d'autant qu'il sera encore privé de certains joueurs.

Le RC Lens, un promu qui ne fait rire personne en Ligue 1

Après deux matches sans victoire, le Stade Rennais doit se reprendre contre le RC Lens sous peine de voir le peloton de tête, qui avance à toute vitesse, prendre des distances impossibles à combler. Mais affronter le promu lensois n'est pas chose facile cette saison. Les hommes de Franck Haise pointent à la 7e place du classement, à seulement deux petits points de ceux de Julien Stéphan. Pour l'entraîneur du Stade Rennais, Lens est "une équipe promue qui est heureuse d’être en Ligue 1, qui le montre avec des joueurs pétillants qui s’engagent à 100% à chaque match, qui ne calculent pas". Les Artésiens ont en effet de jolis noms à leur tableau de chasse cette saison : le PSG, l'OM, l'AS Monaco et Rennes notamment. "C’est une des équipes révélations de la saison et il faudra capable de contrecarrer leur enthousiasme, demain (samedi)", a ajouté Julien Stéphan.

Toujours des absents du côté du Stade Rennais

Il faut dire que l'effectif de Franck Haise est particulièrement bien conçu. Avec "Kakuta, Fofana qui a un rôle très important, Banza et Sotoca sont forts dans le domaine aérien, Kalimuendo est plus dynamique. Ils ont un registre très développé de joueurs avec différentes options possibles", prévient le coach des Rouge et Noir. Et le Stade Rennais devra à nouveau faire sans M'Baye Niang, qui n'est pas du déplacement à Lens, tout comme Flavien Tait, toujours blessé. Hamari Traoré, sorti contre le FC Lorient mercredi, "fait partie des incertitudes, mais il n’est pas encore forfait. Il a reçu un coup", a expliqué Julien Stéphan. Le coach du SRFC s'attend à un match difficile face aux Sang et Or, qui viennent d'accrocher l'Olympique de Marseille à domicile, en remontant deux buts (2-2). Avec un succès, les Lensois passeraient devant les Rennais au classement, qui ont toujours un match en moins suite au report de la rencontre contre ces mêmes Olympiens samedi dernier.













Par Matthieu