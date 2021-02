ASSE: Claude Puel reçoit des bonnes nouvelles avant Metz

Publié le 06 février 2021 à 06:30

L’AS Saint-Étienne reçoit le FC Metz dimanche lors de la 24e journée de Ligue 1. Claude Puel peut espérer signer une nouvelle victoire contre des Grenats qui seront diminués contre les Stéphanois.

Le FC Metz avec un groupe amoindri contre l’ASSE

Le FC Metz se porte mieux depuis le retour de Frédéric Antonetti sur son banc. Les Grenats n’ont plus connu la défaite en championnat depuis le 23 décembre. Ils restent sur une série de six matchs sans défaite, dont un succès de prestige contre Lyon (0-1). Grâce à ses récentes performances, le club mosellan s’est replacé dans la course à l’Europe. Metz pointe à la 6e place de Ligue 1 avec deux points de retard sur le Stade rennais (5e). Dimanche, le FC Metz va tenter de poursuivre sa série sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne, un mal classé du championnat. Les Verts ne sont que 16es après 23 journées. Pour cette rencontre, Frédéric Antonetti sera néanmoins privé de plusieurs éléments. Le coach messin devra se passer des services de Kévin N’Doram, Opa Nguette et Vincent Pajot. En conférence de presse, il a indiqué que Warren Tchimbembe et Thomas Delaine sont incertains contre l’ASSE.

Une belle opportunité pour Claude Puel et l’ASSE ?

En l’absence de ces éléments, l’AS Saint-Étienne peut espérer un deuxième succès de rang dimanche. Les hommes de Claude Puel n’ont plus réussi à enchaîner des victoires depuis le début du championnat. Ils avaient démarré la saison avec trois succès de rang avant de sombrer. En cas de victoire contre Metz, Saint-Étienne mettrait également fin à une triste série contre le club mosellan. Les Verts ne se sont plus imposés contre les Grenats depuis trois ans. Ils restent sur quatre défaites de rang contre Metz.













Par Ange A.