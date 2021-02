OM : Un protégé de Villas-Boas à Marseille lui rend hommage

Publié le 06 février 2021 à 11:30

L'OM a mis André Villas-Boas à pied, en attendant son limogeage officiel. Un défenseur, qui avait la confiance de l’ex-coach du club provençal, lui a laissé un message de soutien et de remerciement.

OM : Alvaro remercie Villas-Boas pour sa confiance

André Villas-Boas n’est plus l’entraîneur de l'OM depuis le mardi 2 février. Mis à pied après l’annonce de sa propre démission en conférence de presse, il a été remplacé provisoirement par Nasser Larguet. Alvaro Gonzalez, un des projetés de l'ex-coach de l’Olympique de Marseille, lui a rendu un hommage, dans un message posté sur Twitter. « Merci AVB et chacun des membres du staff technique de m'avoir toujours fait confiance… », a-t-il écrit sur le réseau social. Il a remercié également le technicien portugais pour « avoir réalisé, ensemble, le rêve de faire ses débuts en Ligue des Champions, mais surtout de lui avoir permis d'être dans un club unique et formidable, l'OM qu’il aime ». « Merci de tout mon cœur. Obrigado ('merci' en portugais, ndlr) », a exprimé l'arrière central.

Alvaro Gonzalez, titulaire sous les ordres d'AVB

Alvaro Gonzalez était parmi les joueurs préférés d’André Villas-Boas (43 ans). Cette saison, il a pris part à 18 matchs de Ligue 1 et a été titulaire autant de fois. Il avait également disputé la totalité des rencontres (6) de la phase de poule de la Ligue des champions 2020-2021, comme titulaire. Sans oublier la finale du Trophée des champions perdu contre le PSG. Toujours sous les ordres de l'entraîneur portugais, l’Espagnol de 31 ans avait fait 20 apparitions en championnat (19 fois titulaire) la saison dernière, en 28 journées disputées en raison de la pandémie de covid-19. Alvaro Gonzalez avait aussi joué 4 matchs en coupe de France en 2020. Comme quoi, le N°3 de l'OM était un joueur clé du dispositif du coach portugais.













Par ALEXIS