Stade Rennais : Julien Stéphan retient le positif après Lens

Publié le 07 février 2021 à 01:15

Le Stade Rennais a concédé un nouveau match nul en championnat samedi sur la pelouse du RC Lens. Bien que frustré du résultat, Julien Stéphan a noté quelques motifs de satisfaction.

Le Stade Rennais cale encore à Lens

Accroché par le FC Lorient lors de la dernière journée, le Stade Rennais a encore été tenu en échec par un promu. Samedi, le SRFC n’a pas pu faire mieux qu’un match nul contre le RC Lens (0-0). Contre les Sang et Or, le club breton a enchaîné son troisième match de suite sans victoire, dont son deuxième nul consécutif. Suite à cette contreperformance, Rennes cale à la 5e place et voit encore une qualification pour la Ligue des champions s’éloigner. Le SRFC accuse désormais 7 points de retard sur l’AS Monaco (4e). Quant au RC Lens, il a manqué l’occasion de doubler son adversaire du soir au classement. En cas de victoire, le club artésien aurait chipé la 5e place de Rennes.

Julien Stéphan satisfait de la solidité du SRFC

Entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan a nourri quelques regrets après la rencontre. Le coach rennais estime que son équipe l’aurait emporté si elle avait mieux négocié certaines situations de but. « C’était un match assez tactique, fermé, mais dans le jeu on a les meilleures occasions […] On a été très solides et bien organisés sur le plan défensif. On s’est créé quelques situations qui auraient pu nous permettre de marquer ce but », a noté le technicien breton cité par le site du quotidien sportif. Celui-ci se satisfait tout de même de la prestation des siens, notamment en défense. « On a eu les situations pour l’emporter. Ça a très bien fonctionné sur le plan défensif [sur le 3-5-2] et j’ai vu des choses intéressantes sur le plan offensif, même si on peut faire mieux », a indiqué l’entraîneur de Rennes. Pour sa prochaine sortie, le SRFC sera opposé au SCO Angers jeudi en 32es de finale de la Coupe de France.













Par Ange A.