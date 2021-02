OM : Jacques-Henri Eyraud est très loin d'un départ du club

Publié le 07 février 2021 à 14:00

L'OM vit des heures difficiles et le lien entre la direction du club olympien et les supporters semblent définitivement brisé. Entre les rumeurs de vente et de rachat de l'Olympique de Marseille et la démission surprise de l'entraîneur André Villas-Boas, c'est bien le président Jacques-Henri Eyraud qui cristallise les tensions. Mais le propriétaire américain Frank McCourt ne compte pas lâcher de si tôt son collaborateur.

OM : Eyraud soutenu corps et âme par Frank McCourt

L'Olympique de Marseille est en feu, et ce n'est pas qu'une image. Samedi dernier, quelques supporters marseillais ont envahi le centre d'entraînement de la Commanderie pour protester contre la gestion du président Jacques-Henri Eyraud, accusé de bafouer l'identité et la culture de l'OM. Des dégradations ont eu lieu, un arbre a brûlé, et le match de Ligue 1 prévu au Vélodrome contre le Stade Rennais a été reporté. La ville de Marseille a parallèlement été décorée de banderoles demandant principalement le départ de Jacques-Henri Eyraud. Mais Frank McCourt, le propriétaire, n'a pas l'intention de remplacer le président de l'OM. "Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l'OM et son président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. Nous le devons à l'OM et à son histoire, passée, présente et future", a écrit le propriétaire originaire de Boston dans un communiqué.

Dans Le Parisien, on apprend en effet de la bouche d'un conseiller de McCourt que lui et Eyraud "ont une relation très franche, très directe. Jacques-Henri a tout le soutien de Frank". Un départ précipité du président de l'OM ne semble donc pas être à l'ordre du jour. Pourtant, même la mairie de Marseille, qui vient d'annoncer clairement la mise en vente du stade Vélodrome, s'inquiète, par la voix de la maire adjointe, Samia Ghali. "A lui (Eyraud, ndlr) de voir s'il est à l'aise à l'OM. Je dis juste qu'il y a un malaise profond avec les supporters. On ne peut pas les mépriser à ce point et dire, par exemple qu'il y a trop de Marseillais au sein du club. Je rêve... Je n'ai jamais vu un chef d'entreprise local venir expliquer qu'il y a trop de Marseillais dans sa boîte. Je ne vous cache pas qu'on a des échanges un peu durs en ce moment ! Il me dit ce qu'il pense et moi aussi. On ne peut pas mettre tous les supporters de l'OM dans le même sac, ce n'est pas sérieux."

Vente OM : McCourt démonte les rumeurs, et pourtant...

Parallèment au soutien apporté à Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt a tenu à démolir toutes les rumeurs de rachat du club. "Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profite ces manipulations", a-t-il précisé dans son communiqué. En effet, ces derniers jours, le journaliste Thibaud Vézirian et la chaîne Canal+ ont affirmé que la vente de l'OM était quasiment bouclée. La Kingdom Holding Company et le prince saoudien Al-Walid Ben Talal s'emparerait de l'Olympique de Marseille pour 480 millions d'euros. L'annonce serait déjà prête, tout comme le communiqué de presse. "Des mensonges", ont commenté des proches de la direction olympienne.













Par Matthieu