ASSE : Une victoire et un coup dur contre le FC Metz

Publié le 07 février 2021 à 18:00

Près de cinq mois après son dernier succès à domicile, l'ASSE a renoué avec la victoire à Geoffroy-Guichard en battant le FC Metz (1-0), à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1. Trois points importants qui permettent aux Verts de grimper à la 15e place et surtout de prendre 11 points d'avance sur les deux relégables et mettent potentiellement le FC Nantes à distance, qui affrontait le LOSC. Mais cette victoire a eu un prix avec la sortie sur blessure de Romain Hamouma.

L'ASSE s'impose face à l'équipe en forme

La venue du FC Metz de Frédéric Antonetti aurait pu faire craindre le pire aux Stéphanois. Septièmes de Ligue 1 avant le match après le point pris par le RC Lens samedi contre le Stade Rennais, les Grenats faisaient figure d'épouvantail ces derniers temps avec une série de cinq rencontres sans défaite. Mais l'ASSE de Claude Puel a pris le match à bras le corps en mettant très tôt la pression sur les Messins et en ouvrant le score dès la 14e minute avec l'aide du défenseur John Boye, buteur contre son camp, après un coup franc de Romain Hamouma. Le dispositif surprise de l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a permis à son équipe de neutraliser les ambitions des Mosellans et ses joueurs ont su rester solide jusqu'au bout, avec un Pape Abou Cissé.

"La défense à 5 ? C'est un dispositif qu'on a essayé hier (samedi), a expliqué Claude Puel en conférence de presse. Mathieu Debuchy étant indisponible, je voulais voir ce que ça pouvait donner face à cette équipe dense." Et bien lui en a pris. "Nous n'avons pas concédé d'occasion sur ce match, a ajouté le coach de l'AS Saint-Etienne. Je suis satisfait de la solidarité, d'avoir gagné un match aussi engagé. Face à un adversaire invaincu en 2021, c'est encourageant." Définitivement, l'ASSE semble sur la bonne voie. "On a eu plus de situations, on aurait pu mieux en jouer certaines. Je ne me rappelle pas d'une situation pour le FC Metz. Je considère qu'on mérite les trois points."

Romain Hamouma blessé au genou, le point noir

"Cette victoire fait du bien. On était en dette de point, a rappelé Claude Puel. La première période a été très bien maîtrisé. On prend sept points en trois matchs, c’est positif." Surtout, l'ASSE a donné un meilleur visage dès le début du match, ce qui lui avait coûté en semaine contre le FC Nantes. L'entraîneur stéphanois peut aussi se satisfaire de la performance de ses cadres, anciens ou nouveaux. Pape Abou Cissé a été le patron en défense et Romain Hamouma, le taulier dans l'entrejeu. Malheureusement, le milieu offensif des Verts est sorti en seconde période, visiblement touché au genou. "On fera le point pour Romain. Il a eu un problème sur un ligament externe lors d'une rotation. On verra ce qu'il a", a simplement déclaré Claude Puel, en attente de plus amples examens.

Alors que les Foréziens ont pris sept points sur les neuf derniers possibles et gardé leur but inviolé sur deux de leurs trois dernières rencontres, la perte de leur maître à jouer serait un vrai coup dur pour Sainté. Et Claude Puel prévient, il ne faudra surtout pas se relâcher lors des prochains matches. "L'ASSE ne respire pas. Personne ne lâche derrière, c'est dense. Chaque équipe peut faire une belle série, recoller très vite. C'est un championnat difficile et il faut batailler encore longtemps", a prévenu l'entraîneur des Verts.













Par Matthieu