Stade Rennais Mercato : M'Baye Niang quitte enfin Rennes

Publié le 08 février 2021 à 05:30

Longtemps annoncé sur le départ, M'Baye Niang va terminer la saison loin du Stade Rennais. Le club breton a officialisé le départ de son attaquant sénégalais vers le Golfe.

M'Baye Niang prend la direction du Golfe

Depuis l’été dernier, M'Baye Niang ne voile plus ses envies de départ du Stade Rennais. Après un transfert raté à l’AS Saint-Étienne, l’avant-centre sénégalais a perdu sa place de titulaire à Rennes. Cet hiver son nom a de nouveau été associé aux Verts sans qu’un départ ne se concrétise. Mais au final, c’est du côté du Golfe que le joueur de 26 ans va finir la saison. Dimanche soir, le SRFC a confirmé le prêt de Niang aux Saoudiens d’Al Ahli. L’international sénégalais (15 sélections/4 buts) est prêté à la formation saoudienne pour six mois. Selon les informations glanées par L’Équipe, Rennes devrait empocher 1,5 million d’euros dans l’opération. Le club saoudien disposerait également d’une option d’achat non obligatoire.

Le Stade Rennais enfin débarrassé d’un indésirable

Depuis qu’il a clamé ses envies de départ du Stade Rennais, M'Baye Niang n’entre plus dans les plans de son entraîneur. Julien Stéphan s’appuie davantage sur ses recrues Martin Terrier et Serhou Guirassy. Le Sénégalais a récemment pu gagner en temps de jeu suite à la blessure de Guirassy. Cette saison, le natif de Meulan a disputé 12 matchs, dont 5 en tant que titulaire. Il n’a fait trembler les filets adverses qu’à une seule reprise. Depuis la reprise des compétitions, Niang n’a disputé qu’une seule rencontre (28 minutes). Sa dernière apparition sur le rectangle vert remonte au 6 janvier contre l’Olympique lyonnais (2-2).













Par Ange A.