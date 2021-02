OM : Déjà des doutes sur le recrutement de Milik ?

Publié le 08 février 2021 à 10:30

Pablo Longoria a signé un joli coup, en bouclant l'arrivée de Arkadiusz Milik à l'OM au mercato de janvier. Cependant, à peine arrivé, l'attaquant polonais souffre déjà de pépins physiques, de quoi inquiéter du côté du club phocéen.

Trop fragile pour l'OM ?

Arkadiusz Milik était le recrutement phare du mercato de l'OM. Le club qui cherchait un grand attaquant depuis plusieurs saisons, semblaient enfin avoir trouvé le bon profil pour remplir le poste. Sauf que la fragilité bien connu du joueur cédé par le Napoli, fait douter de sa capacité à s'imposer à l'Olympique de Marseille. Le joueur de 26 ans a déjà connu deux blessures graves à Naples. Dès sa première saison, il connait une rupture des ligaments croisés du genou gauche. N'ayant pas laissé assez de temps pour la récupération, Milik revient sur les terrains quatre mois seulement après et enchaine une deuxième blessure la saison suivante. Une rupture des ligaments croisés du genou droit cette fois. S'en suivent des blessures moins sérieuses mais qui vont gêner le joueur très régulièrement. Alors que certains ont déjà émis des doutes sur le profil du joueur et sa capacité à s'adapter au système mis en place par le désormais ex-entraîneur de l'OM, André Villas-Boas, la véritable inquiétude concerne bien plus son physique que son profil technique.

Absent pendant encore une semaine

Blessé lors du déplacement à Lens, match durant lequel il a signé un doublé, Milik était forfait pour le Classique contre le PSG ( match perdu 2-0). Touché à la cuisse, il devrait être encore absent minimum une semaine comme l'annonçait Nasser Larguet en conférence de presse : " Quand Ntcham va pouvoir être opérationnel sur le plan administratif, on le mettra sur le terrain dès que possible pour pouvoir jouer. Contre Auxerre, ça serait une bonne chose si on peut l'avoir. Pour Milik, c'est un peu plus long, la blessure contre Lens va l'éloigner encore une petite semaine". L'OM qui n'a toujours pas réussi à remporter un match depuis début janvier et le match contre Montpellier, devra se déplacer mercredi à Auxerre dans le cadre des 32e de finale de Coupe de France, avant d'affronter Dimanche, Bordeaux en Ligue 1.













Par Hind