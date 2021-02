ASSE Mercato : Sainté a-t-il fait le bon choix avec Modeste ?

Publié le 08 février 2021 à 09:40

Recrue hivernale de l'ASSE, Anthony Modeste suscite des interrogations sur sa forme actuelle. Il est arrivé à Saint-Étienne avec seulement 8 bouts de matchs dans les jambes. Spécialiste de la Bundesliga, Patrick Guillou a expliqué les contours du prêt de l'attaquant du FC Cologne au club ligérien et il a livré son opinion sur le niveau physique du joueur de 32 ans.

ASSE : Modeste prêté par Cologne pour des raisons financières

Anthony Modeste a joué son deuxième match avec l'ASSE, dimanche soir, contre le FC Metz. Les Stéphanois l’ont emporté grâce à un but contre son camp du capitaine messin John Boye. L’avant-centre français a joué 77 minutes avant de céder sa place à Aïmen Moueffek. Lors de sa première apparition en Ligue 1, il était entré en jeu en seconde période, précisément dès l’entame. L’AS Saint-Étienne avait fait match nul avec le FC Nantes (1-1) toujours à Geoffroy-Guichard. Pour le quotidien Le Progrès, Patrick Guillou est revenu sur la raison profonde du prêt d’Anthony Modeste aux Verts, et a jugé ses premiers pas avec l’équipe dirigée par Claude Puel.

Selon l’ancien joueur de l'ASSE devenu consultant sportif, le FC Cologne a été contraint de se séparer du joueur formé à l'OGC Nice, dont le salaire estimé à 3,5 M€, soit le plus élevé du club allemand. « Pour Cologne, ce prêt est une bouffée d’oxygène. L’économie réalisée (1 M€) a permis de recruter Max Meyer. Tout le monde y trouve son compte », a-t-il justifié. Patrick Guillou précise par ailleurs que la Direction des Boucs fait « face à une situation compliquée », car leur saison dernière « s’est clôturée avec une perte de chiffre d’affaires de 46 M€ ».

Le pari risqué de l'AS Saint-Étienne

D’après l’ex-défenseur stéphanois, le recrutement d'Anthony Modeste est un pari risqué pour les Verts. « Ses qualités sont reconnues, mais la grande interrogation, c’est son état physique, la capacité à répéter les efforts sans se blesser. Les Verts ont tenté un pari. Le staff technique a mesuré les risques ». Néanmoins, Patrick Guillou a bien apprécié « l’entrée en jeu du nouvel attaquant de l'ASSE contre le FC Nantes ».

« Il a été intéressant de par son jeu dos au but, sa façon de décrocher et de proposer des solutions ». Anthony Modeste a signé à Cologne en juillet 2015. Ces dernières saisons, il a été gêné par des blessures (dos, genou…). Avant de se retrouver en difficulté, il avait fait une excellente saison 2016-2017, avec 25 buts marqués en Bundesliga, qualifiant ainsi son équipe pour la Ligue Europa.













Par ALEXIS