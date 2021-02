ASSE Mercato : Révélation de Saliba sur son échec à Arsenal

Publié le 08 février 2021 à 15:00

William Saliba était resté à l'ASSE, en prêt pour une saison, dans la foulée de son transfert à Arsenal en juillet 2019. Il avait ainsi rejoint le club de Premier League, fin juin 2020. Revenu en Ligue 1 en janvier dernier, précisément à l’OGC Nice, le jeune défenseur fait une révélation sur une décision de la Direction des Gunners.

ASSE : Arteta attend William Saliba à Arsenal dès cet été

William Saliba avait été sollicité encore par l'ASSE, en vue d’un nouveau prêt, lors du mercato hivernal dernier. Finalement, il a préféré signer à l’OGC Nice plutôt que devenir dans son club formateur. « Je suis un jeune joueur, mais je viens apporter ma jeune expérience. […] Je viens en tant que patron pour diriger la défense (en l’absence de Dante gravement blessé, ndlr) », avait-il justifié lors de son retour en France.

En effet, le jeune arrière central a été prêté par Arsenal, afin de lui permettre de glaner du temps de jeu, ce qu’il n’a pas au sein de l’équipe de Mikel Arteta. Ce dernier avait même promis de récupérer rapidement William Saliba, dès que son contrat au Gym prendra fin, le 30 juin 2021. « William Saliba doit jouer autant de matchs que possible pour être prêt pour nous, dès la saison prochaine. Il reviendra pour la pré-saison. J’espère qu’il reviendra après avoir joué un certain nombre de matchs », a laissé entendre le manager d’Arsenal.

Saliba sanctionné pour avoir refusé de rentrer à Londres ?

En attendant de retrouver ses coéquipiers à Londres, l’ex-pépite de l’AS Saint-Étienne assure avoir tiré un enseignement de la situation vécue avec Arsenal. « Ils [les dirigeants d’Arsenal, ndlr ] voulaient que je revienne en janvier [2020, ndlr]. Je ne l’ai pas fait, je suis resté à l'ASSE », a révélé le défenseur de 19 ans, dans des propos rapportés par Mercato Foot Anglais. N’ayant pas joué une seule minute en Premier League cette saison, William Saliba a-t-il été sanctionné en raison de son refus de rentrer à Londres avant la fin de son prêt chez les Verts ? Possible ! « Les fans attendaient vraiment avec impatience mon arrivée, je n’imaginais certainement pas que cela se passerait comme ça. J’ai appris que rien n’est certain […]. J’en ai tiré beaucoup d’expérience, au moins je serai prêt pour l’avenir » a-t-il confié.













Par ALEXIS