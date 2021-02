Transfert PSG : L'offre mirobolante pour Lionel Messi dévoilée

Publié le 08 février 2021 à 14:30

La légende du FC Barcelone, Lionel Messi, va-t-elle débarquer au PSG cet été ? C'est la question que tout le monde se pose alors que les champions de France font la cour à l'Argentin depuis plusieurs semaines. Les propos des joueurs parisiens, comme ceux de Leonardo, le directeur sportif, n'ont pas du tout plu au club catalan et à ceux qui naviguent dans son entourage. Probable futur président du Barça, Joan Laporta est monté au créneau, mais pourra-t-il quelque chose contre les moyens que le Paris SG peut débloquer pour convaincre le génial n°10 de s'engager dans la capitale française ?

Les Parisiens vont faire disjoncter le Barça avant la C1

À un peu plus d'une semaine du choc des huitièmes de finale de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG, la tension monte d'un cran entre les deux clubs. En cause, les nombreux appels du pied parisiens à Lionel Messi, la star du Barça, en fin de contrat à l'issue de la saison. Car après Neymar, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Leonardo, c'est au tour de Marco Verratti d'en rajouter une couche, au micro de Canal+. "Bien sûr que j’aimerais jouer avec Messi, a confié le milieu de terrain italien du PSG. Je donnerais le ballon à Neymar et Messi, en restant derrière, à surveiller un peu (sourire). L’avoir dans l’équipe, ce serait quelque chose de magnifique, une chose en plus que le football me donnerait."

Une nouvelle sortie qui risque de faire disjoncter l'entraîneur barcelonais, Ronald Koeman, déjà très mécontent de la situation. "Pour moi, c’est un manque de respect de parler autant de Leo, alors que Leo joue pour le Barça et avant un tour de qualification de Ligue des champions contre eux", avait lâché l'entraîneur néerlandais il y a quelques jours. Ce à quoi son homologue argentin du Paris Saint-Germain a tenu à répondre, avant le choc de Ligue 1 gagné contre l'Olympique de Marseille (2-0) au Vélodrome. "En aucun cas, nous n’essayons d’envoyer des messages", a assuré Mauricio Pochettino. "Nous avons le plus grand respect pour nos rivaux et nous nous concentrons uniquement sur le prochain match à venir."

Pour Laporta, il sera difficile de lutter contre l'argent du PSG

Alors que les élections pour la gouvernance du FC Barcelone doivent se tenir le mois prochain, après la démission de Josep Maria Bartomeu en octobre, Joan Laporta, ancien président et candidat favori, a voulu mettre les choses au clair avec le PSG. Avec tout mon respect, je dois dire que le comportement du PSG ne m'a absolument pas plu. Ils ont manqué de respect au Barça. J'ai toujours suivi avec attention l'évolution du PSG, c'est désormais une équipe sur laquelle il faut compter sur la scène européenne, mais j'ai été surpris et déçu. J'entends parfaitement qu'un joueur dise qu'il veut jouer avec Leo Messi. Moi aussi j'aimerais jouer avec lui ! Mais qu'un représentant du club le dise, je trouve que c'est déplacé, cela montre leur manque d'expérience à ce niveau. Il leur reste beaucoup à apprendre dans le monde du football", a lâché le candidat Laporta.

Ce dernier s'est malgré tout dit "moyennement optimiste" sur l'avenir barcelonais de Lionel Messi. Il sera très compliqué pour le Barça de conserver son joueur argentin de 33 ans. "Ce ne sera pas facile pour Messi de rester parce qu'il a des offres de clubs, a expliqué Joan Laporta au Mundo Deportivo. Et l'argent ne leur manque pas avec des États ou un magnat derrière. Mais Leo est bien ici. Leo aime le Barça, ici il a du pouvoir." Le n°10 ne devrait pas en manquer non plus dans son futur club, s'il venait à partir. D'ailleurs, la presse anglaise, notamment le Daily Star, a révélé que le PSG aurait proposé 900 000 euros par semaine à Lionel Messi pour le convaincre de rejoindre Neymar et consorts. Un contrat XXL, qui devrait être assorti d'une énorme prime à la signature de 45 millions d'euros ! Pas de quoi rassurer le Barça à quelques jours d'un match crucial en Ligue des champions. Mais pour le PSG, la venue de Messi au prochain mercato semble se préciser.













Par Matthieu