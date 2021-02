OM : Et si Alvaro Gonzalez s'inscrivait sur le long terme ?

Publié le 09 février 2021 à 12:40

Joueur combatif et apprécié par tout le public de l'OM, Alvaro Gonzalez s'est rapidement fondu dans le moule marseillais et semble aujourd'hui parfaitement intégré. Une situation idoine alors que le joueur n'est pas contre une installation sur le long terme en Canebière.

Alvaro se sent très bien à l'OM

Recruté à l'été 2019 en provenance de Villarreal, Alvaro s'est rapidement fait connaître en Ligue 1. Dur sur l'homme, provocateur et assez serein défensivement, le natif de Potes est vite rentré dans le coeur des supporters marseillais pour s'y faire une place de choix. Avec l'Olympique de Marseille, on retiendra notamment ses frasques avec Neymar lors des Classiques, entâchés également par des accusations de racisme que le défenseur de 31 ans a toujours réfuté. Soutenu corps et âme par le public marseillais, l'ancien défenseur de l'Espanyol Barcelone se sent comme à la maison et pourrait rester encore longtemps dans les Bouches-du-Rhône comme l'indiquent ses propos sur AS : " La vérité est que je me sens très à l'aise ici à Marseille, je me suis beaucoup identifié au club et aux gens qui, en général, m'aiment beaucoup, donc ça ne me dérangerait pas de rester ici pendant des années. "

Il voudrait quand même finir dans son club formateur

S'il reste encore longtemps, le défenseur ibère devrait rester au moins jusqu'en 2023, année à l'issue de laquelle son contrat expire. Après 2023, tout est possible pour Alvaro qui garde néanmoins la forte volonté de finir sa carrière au sein de son club formateur, le Racing Santander, actuellement en troisième division espagnole : " S'il y avait un endroit que je devrais choisir après l’OM, ce serait Santander. À cause de ce qu'elle a été pour moi. Parce que je suis ici grâce à mon travail, mais mon travail, je l'ai fait à Santander, dans un club qui m'a tout donné quand j'étais enfant et qui m'a fait débuter en première division. " Un plan de carrière bien défini pour Alvaro, qui doit néanmoins assurer désormais une bonne fin de saison à l'OM.













Par Chemssdine