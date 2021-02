OM Mercato : Arrivée début mars pour Jorge Sampaoli ?

Publié le 09 février 2021 à 19:45

Jorge Sampaoli se rapproche toujours un peu plus de l'OM. Alors que le head of football de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a apporté des précisions ce mardi sur le profil de l'entraîneur recherché par le club, il semblerait que l'Espagnol ait bel et bien jeté son dévolu sur le technicien argentin, actuellement en poste à l'Atlético Mineiro. Et selon les dernières informations, les discussions avanceraient très vite entre les différentes parties impliquées dans l'opération. En attendant, Nasser Larguet assure toujours l'intérim sur le banc phocéen, mais plus pour très longtemps alors que l'équipe marseillaise est une très mauvaise série de matches et n'a plus gagné depuis début janvier contre le Montpellier HSC.

Pablo Longoria temporise, mais la venue Jorge Sampaoli se précise

Deux jours après la défaite de l'OM dans le classique du championnat de France contre le Paris Saint-Germain (0-2) au Stade Vélodrome, marqué par des buts de Kylian Mbappé et de l'avant-centre Mauro Icardi, Pablo Longoria, le directeur du football à Marseille, a fait le point sur le successeur d'André Villas-Boas, démissionnaire en début de semaine. Le dirigeant espagnol a expliqué vouloir "un coach qui donne de l'espoir" aux supporters phocéens. Mais il est resté assez flou sur le nom de celui qui prendra les rênes de l'équipe première à la suite du Portugais. "Pour le futur, je ne suis pas une personne qui agit dans la précipitation, a expliqué Pablo Longoria. Il faut toujours regarder le projet du club à court, moyen et long termes. Les décisions qui vont être prises seront bénéfique pour ce projet, mais aussi pour le club, l'institution. Donner des noms, en ce moment, c'est nourrir les spéculations. Je n'aime pas entrer dans la spéculation. On travaille actuellement sur différents profils et il y a certaines pistes plus avancées que d'autres. On va prendre les meilleures décisions pour le futur du club et le coach doit s'inscrire dans ce projet."

Il semble bien que l'ancien sélectionneur de l'Argentine lors de la Coupe du monde 2018, battu dès les huitièmes de finale par l'équipe de France de Didier Deschamps, soit partie prenant dudit projet énoncé par Pablo Longoria. "Aujourd’hui, il y a un premier choix pour le banc de touche de l'OM... C’est Jorge Sampaoli", a affirmé le journaliste de Téléfoot, Simone Rovera, en fin de semaine dernière. "L'OM étudie sérieusement comment faire venir le coach argentin. C’est la piste la plus chaude et la plus concrète. Les prochains jours seront décisifs." Puis les choses se font faites plus concrètes avec l'intervention d'un proche du dossier à RMC Sports. Le technicien de 60 ans, qui n'a connu de l'Europe qu'un court passage en Liga au Séville FC, "veut venir à Marseille". Il y a quelques jours, la station de radio précisait que "jusqu’à présent, les échanges ont porté principalement sur la disponibilité de Jorge Sampaoli, sa volonté de venir ou non, et sur le projet sportif du club olympien". Ainsi, "aucune négociation financière ou contractuelle n’a encore commencé".

Les négociations ont débuté pour la signature de Sampaoli à l'OM

C'est désormais chose faite, à en croire les dernières informations de RMC. "Les négociations ont commencé entre l'OM et Jorge Sampaoli, priorité du club. L’Argentin veut revenir en Europe et a demandé à l'OM de pouvoir terminer la saison avec l’Atlético Mineiro. Si un accord est trouvé, il arriverait donc début mars." L'Olympique de Marseille semble donc sur le point de trouver le successeur d'André Villas-Boas, après avoir sondé plusieurs pistes, notamment du côté des Italiens Maurizio Sarri, Gennaro Gattuso et Massimiliano Allegri, mais également le Suisse Lucien Favre ou le Français Claude Puel. Le directeur du centre de formation, Nasser Larguet, devrait continuer encore un peu l'aventure sur le banc de l'équipe première. Il officiera mercredi en Coupe de France, sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps contre l'AJ Auxerre en 32e de finale et donc potentiellement jusqu'au match contre le LOSC, à Pierre-Mauroy, le 2 mars pour la 29e journée de Ligue 1, ou face au Stade Brestois, le 14 mars après une min-trêve internationale. D'ailleurs, le coach marseillais sera privé, contre l'AJA, de son buteur et dernière recrue, Arkadiusz Milik, tout comme de son défenseur central, Alvaro, touché contre le Paris SG.

En conférence de presse d'avant match, Nasser Larguet a bien précisé qu'il était au courant de sa situation. "En ce moment, je prends beaucoup de plaisir à entraîner cette équipe. Maintenant, l'intérim durera ce qu'il durera. Je n'ai pas de plan de carrière. Mais je tiens quand même à préciser une chose : je suis un entraîneur. Pas seulement un éducateur de centre de formation." Bien sûr, il ne pourra lutter contre le CV de Jorge Sampaoli, il n'en a pas l'intention, dont le profil colle avec celui de l'OM et de la ville de Marseille, de ses supporteurs, Ultras ou non. "C'est le genre de club qui me plaît, déclaré l'Argentin en 2017. Des clubs comme Marseille ou Galatasaray, qui ont ce soutien, cette clameur populaire et qui font que si tu gagnes quelque chose, la ville explose. Ce serait extraordinaire de pouvoir apporter la joie qu'elles méritent à ces villes, en retour à ce qu'elles donnent au football. L'idée serait aussi de donner un style qui convienne à ce soutien populaire, comme l'a fait Marcelo Bielsa : il faut que le spectacle reste incrusté dans la rétine de chaque citoyen de cette ville, que ce qui normalement n'arrive pas, arrive. L'idée, c'est de changer l'histoire de l'endroit où tu vas, rien de moins. Si tu ne vas pas quelque part avec cette envie, faire ce métier a peu d'intérêt." De quoi évoqué de beaux souvenirs chez les Phocéens, qui vivent actuellement une période difficile, avec une lutte de haute volée contre leur président, Jacques Henri-Eyraud.













Par Matthieu