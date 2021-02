FC Nantes Mercato : Kombouaré intronisé 3e coach du FCN

Publié le 11 février 2021 à 10:00

C’est Antoine Kombouaré que le FC Nantes a choisi pour succéder à Raymond Demenech, limogé mercredi soir, alors que son équipe affrontait le RC Lens en coupe de France. Le nouvel entraîneur des Canaris sera présenté, ce jeudi, sous le coup de 11h30, au Stade de La Beaujoire, en présence de Franck Kita, Directeur général délégué du FCN.

Le FC Nantes présente Antoine Kombouaré

Raymond Demenech n’aura passé que 46 jours à la tête du FC Nantes. Il a été limogé, mercredi, alors que les Canaris se faisaient éliminer par le Racing Club de Lens, en 32e de finale de la Coupe de France, à la Beaujoire. Suspecté de covid-19, le technicien de 69 ans avait laissé sa place à son adjoint Patrick Collot pour diriger les Jaune et Vert contre les Sang et Or. Antoine Kombiuaré a été nommé tard dans la nuit de mercredi et sera présenté en conférence de presse, ce jeudi 11 février peu avant midi. Le technicien kanak aura la lourde tâche de remettre le FC Nantes, par ailleurs son ancien club, sur de bons rails. Le club de Waldemar Kita est 18e de Ligue 1 avec 19 points, donc barragiste, en 24 journées disputées.

Kita fixe l'objectif du nouveau coach du FCN

Le président du FCN a officialisé la nomination d'Antoine Kombouré. Dans le communiqué publié sur le site internet du club de la Cité des Ducs, le dirigeant a fixé l'objectif du successeur de Raymond Domnech. « Je tiens à remercier Raymond Domenech d’avoir accepté la mission que je lui avais confiée en décembre dernier. Cette fin de collaboration n’a pas été facile à prendre, mais elle était devenue inéluctable. Le FC Nantes compte bien évidemment sur Antoine Kombouaré, très attaché à la Maison Jaune, pour permettre au Club d’enclencher une nouvelle dynamique positive, et ce dès le prochain match à Angers (dimanche) », a-t-il indiqué.

Le parcours du nouvel entraîneur des Canaris

Antoine Kombouaré est un ancien défenseur du FC Nantes. C’est d’ailleurs le premier club, dont il a défendu les couleurs entre 1983 et 1990, soit sept saisons de suite. Il est devenu le 3e entraîneur des Canaris cette saison (2020-2021). Il arrive après Christian Gourcuff et évidemment Raymond Domenech. Le coach de 57 ans a reconnu comme l’homme des opérations de sauvetage. Ces dernières saisons, il avait été appelé en pompier à l’EA Guingamp (2016-2018), au Dijon FCO (2019) et au Toulouse FC (209-2020). Avant ces trois clubs, le nouveau patron du banc de touche des FC Nantes avait dirigé le RC Strasbourg (2003-2005), Valenciennes FC (2005-2009), le PSG (2009-2011), Al-Hilal en Arabie Saoudite (2012-2013) et le RC Lens (2013-2016).













Par ALEXIS