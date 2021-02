FC Nantes : Après Domenech, un autre coach sur le départ ?

Publié le 12 février 2021 à 05:30

Le FC Nantes a fait le choix de se séparer de Raymond Domenech. L’arrivée d’Antoine Kombouaré au FCN ouvre la voie au départ d’un autre membre du staff technique des Canaris.

Un autre départ dans les tuyaux au FC Nantes

En l’espace d’une saison, le FC Nantes vient d’accueillir son troisième entraîneur. Antoine Kombouaré a été désigné pour remplacer Raymond Domenech. En huit sorties, l’ancien sélectionneur des Bleus n’a signé aucune victoire avec les Canaris. La direction du FCN a porté son choix sur l’ancien coach du Toulouse FC. Lequel a annoncé durant sa présentation l’arrivée d’un nouveau staff à Nantes. Jusqu’ici entraîneur adjoint du club de l’Erdre, Patrick Collot va faire ses valises. « Je viens avec Yves Bertucci, Michel Dufour, le préparateur physique, et Willy Grondin, qui restera l’entraîneur des gardiens. Je travaille pour prendre quelqu’un d’autre avec moi », a indiqué le successeur de Domenech.

Un départ entériné par Franck Kita

D’après La Voix du Nord, Patrick Collot s’apprêterait déjà à quitter le FC Nantes. Une annonce officielle devrait tomber dans les prochaines heures. Présent aux côtés d’Antoine Kombouaré, Franck Kita a ouvert la porte à un départ de Collot du FCN. « Antoine vient avec un nouveau staff, on fait table rase du passé », a déclaré le directeur général des Canaris. Le technicien de 53 ans a rejoint Nantes en septembre 2018 pour épauler Vahid Halilhodzic, parti en 2019. Il est resté en tant qu’adjoint de Christophe Gourcuff limogé en décembre 2020. Il a assuré le poste d’intérimaire avant l’arrivée de Domenech. Il a dirigé trois rencontres sans connaître la victoire : deux nuls et une défaite. Reste plus qu’à savoir si la mayonnaise prendra avec le nouveau staff de Kombouaré. Lequel aura la lourde charge de maintenir le club en Ligue 1. Les Jaune et vert sont barragistes après 24 journées de championnat.













