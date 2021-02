OM : Un important retour confirmé contre les Girondins

Publié le 13 février 2021 à 05:30

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse des Girondins de Bordeaux ce dimanche. Coach de l’ OM, Nasser Larguet a annoncé le retour d’un blessé de longue date pour cette affiche.

L’ OM récupère un blessé avant Bordeaux

Après avoir renoué avec la victoire en Coupe, l’Olympique de Marseille va tenter d’enchaîner dimanche. L’ OM sera opposé aux Girondins de Bordeaux pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. À la veille de cette affiche, Nasser Larguet a fait le point sur son groupe. L’entraîneur intérimaire de Marseille a notamment confirmé le retour de Jordan Amavi contre le club au scapulaire. Le latéral gauche est absent des terrains depuis le 16 décembre. Il avait rechuté lors de la défaite des siens contre le Stade Rennais. « Dans sa tête, il est prêt. Après, quand on a une interruption aussi longue, il va falloir reprendre le rythme tranquillement à l'entraînement. Il a demandé du travail supplémentaire avec le préparateur physique. Nous sommes très contents de le voir avec cet enthousiasme. Il sera dans le groupe », a confié le coach de Marseille.

De nombreux forfaits confirmés contre le FCGB

Alors qu’il récupère Jordan Amavi, Nasser Larguet enregistre également quelques forfaits. Au Matmut Atlantique, il ne pourra pas compter sur Alvaro Gonzalez, Arkadiusz Milik et Duje Caleta-Car, tous blessés. « Alvaro, Milik et Duje, on veut les avoir en pleine possession de leurs moyens pour la semaine prochaine. Duje Caleta-Car a une petite gêne au quadriceps », a annoncé l’entraîneur de l’ OM. Outre ces blessés, Marseille va défier Bordeaux sans Dimitri Payet. Le milieu offensif a écopé de deux matchs de suspension ferme suite à son expulsion contre le PSG lors de la dernière journée. Il a déjà purgé un match puisqu’il n’a pas pris part à la victoire des siens en Coupe contre l’AJ Auxerre mercredi (0-2).













Par Ange A.