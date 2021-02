OL - MHSC : Les compositions probables, Garcia revanchard

Publié le 13 février 2021 à 13:00

L'OL de Rudi Garcia vise une sixième victoire d'affilée en Ligue 1 contre le Montpellier HSC de Michel Der Zakarian. Les Lyonnais ont mis une raclée à l'AC Ajaccio (5-1), mardi en Coupe de France, à l'occasion des 32es de finale, mais auront sûrement la tâche plus compliquée face aux Héraultais, ce samedi soir (21h) pour la 25e journée du championnat de France. En effet, le MHSC est une des deux seules équipes à avoir battu les Gones cette saison. Il s'était imposé deux buts à un et Houssem Aouar avait notamment été expulsé. Dauphin du LOSC, l'Olympique Lyonnais veut laver cet affront.

Rudi Garcia : "On a une revanche à prendre contre cette équipe"

Après une mauvaise passe en janvier, Montpellier a repris du poil de la bête ces dernières semaines. Les hommes de Michel Der Zakarian ont tenu en échec le FC Metz (1-1) sur sa pelouse de Saint-Symphorien, avant de battre le Dijon FCO (4-2) et de se qualifier pour les seizièmes de finale de la Coupe de France à Strasbourg (2-0). On a une revanche à prendre contre cette équipe. "Montpellier est une bonne équipe, avec des joueurs de ballon. C’est une équipe qui combat, qui a des qualités. Ils ont eu une longue période sans victoire, mais ils ont récupéré leurs joueurs. C’est une équipe à ne pas sous-estimer… Ils ont de quoi faire de la concurrence dans tous les secteurs de jeu", a estimé l'entraîneur de l'OL, Rudi Garcia, en conférence de presse d'avant match.

Estimant avoir "une revanche à prendre" contre le MHSC, le coach des Gones ne veut en aucun cas voir son équipe marquer le pas. "Le match de Montpellier est très important, a ajouté Rudi Garcia. Il faudra mettre les mêmes ingrédients que contre Ajaccio. À nous d’être performants dans tous les domaines pour contrecarrer leurs offensives. Tous les matchs sont de tempérament. On doit continuer de montrer notre caractère." Et depuis le Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne, où l'OL a atteint les demi-finales, le club rhodanien montre ce qu'il a dans le ventre.

L'OL doit battre Montpellier pour maintenir le rythme

La victoire est donc impérative, surtout au vu du rythme incroyable du quatuor de tête en Ligue 1, composé du LOSC, de l'OL, du Paris SG et de l'AS Monaco. "Tout le monde court vite, fait remarquer Rudi Garcia. Nous, on court vite, mais nos adversaires aussi. C'est assez étonnant : si ça continue, il est probable qu'à 80 points, une équipe ne soit pas en Ligue des champions." L'entraîneur lyonnais va pouvoir s'appuyer sur son nouvel attaquant joker, Islam Slimani, buteur et double passeur décisif contre Ajaccio. "Je suis arrivé ici avec un peu de retard physique. Mais je suis bien, je commence à bien connaître la façon de jouer et je peux enfin enchaîner les efforts, a expliqué l'attaquant algérien. Je l'attendais, ce but, c'est mon job, mais penser à marquer absolument est une erreur. Il vaut mieux penser à jouer comme on sait le faire."

La composition probable de l'OL : Lopes - Dubois, Marcelo, Diomandé, Cornet - Paqueta, Th. Mendes, Aouar - Kadewere, Memphis, Toko Ekambi.

La composition probable du MHSC : Omlin - Sambia, P. Mendes, Hilton, Congré, Cozza - Ferri, Mollet, Savanier - Delort, Laborde.













Par Matthieu