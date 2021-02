AS Monaco : Ben Yedder sauve les Monégasques sur le fil

Publié le 14 février 2021 à 16:30

Le FC Lorient enchaîne les bonnes performances. Après avoir battu le PSG (3-2) et tenu tête au Stade Rennais (1-1), les Merlus sont passés tout prêt de renverser l'AS Monaco, mais Wissam Ben Yedder a sauvé sauvé les siens juste avant le coup de sifflet final, pour arracher le nul (2-2).

Moffi a donné l'avantage à Lorient

L'AS Monaco débutait bien son match pourtant. les hommes de Niko Kovac dominaient jusqu'à l'ouverture du score à seulement 7 minutes de jeu par Terem Moffi. Alors que les monégasques pressaient haut et campaient bien dans la surface adverse, sans trouver la faille dans la défense lorientaise, l'ouverture pour Lorient est venue de Yoane Wissa, auteur d’un bon appel croisé dans l’axe. La défense monégasque prise de vitesse, c'est Benjamin Lecomte qui commet une grossière erreur sur l'ailier lorientais en le fauchant dans la surface de réparation. Le penalty accordé aux Merlus est transformé par Terem Moffi (7e, 0-1). C'est encore Moffi qui pportera le danger dans la surface des Rouge et Blanc à la 13e minute, mais la frappe du Nigérian croise trop sa frappe. Le reste de la première mi-temps, Monaco tente de revenir au score et a plusieurs occasions franches, notamment sur un coup franc de Wissam Ben Yedder (36e), mais les Lorientais tiennent bon. Le score en reste là pour cette première partie de match.

Ben Yedder sauve L'AS Monaco

Au retour des vestiaires, Niko Kovac opère des changement, notamment en faisant rentrer Stevan Jovetic à la place de Krépin Diatta. A la 47e minute de jeu, l'arbitre siffle une main de Houboulang Mendes dans la surface de réparation. C'est Wissam Ben Yedder qui convertit le pénalty. L'ASM revient au score (48e, 1-1). Les deux équipes se neutralisent et le break est fait par le FC Lorient, toujours avec un Terem Moffi terriblement efficace. Sur une passe en retrait de Sidibé dans l'axe, Moffi récupère le ballon et fonce tout droit vers le but monégasque et bat Lecomte d'une frappe croisée ((1-2, 62e). Avec ce but, l’attaquant nigérian signe sa !e réalisation en Ligue 1 Uber Eats, le 6e en 2021 et le 8e sur ses 9 derniers matches toutes compétitions confondues. Il ne s'arrête pas là et continuer à harceler la défense monégasque, sans retrouver la faille. Les hommes de Kovac continuent à dominer le match, mais de manière stérile. C'est enfin Ben Yedder encore qui sauve les siens dans les derniers instants de la rencontre. Sur une remise de la tête de Benoît Badiashile, Wissam Ben Yedder met le ballon au fond d’une volée à bout portant (93e, 2-2). Avec se match nul, l'AS Monaco et le FC Lorient restent sur leurs séries d’invincibilité en Ligue 1 : 10 matchs pour Monaco, cinq pour Lorient.













Par Hind