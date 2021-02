OM Mercato : Thauvin répond à cette folle rumeur de transfert

Publié le 15 février 2021 à 13:00

Le dossier de la prolongation de Florian Thauvin à l'OM bloque depuis plusieurs mois. Alors que la potentielle arrivée d'un nouvel entraîneur sur le banc marseillais pourrait changer la donner, le joueur semble pour l'instant se diriger vers un départ libre au mercato estival. De fait, les rumeurs concernant son prochain club, vont bon train. Toutefois, certaines sont plus crédibles que d'autres.

Pas de prolongation à l'OM

Florian Thauvin arrive en fin de contrat en juin, mais le joueur olympien ne devrait pas prolonger son aventure marseillaise. Pourtant Thauvin reste un des meilleurs joueurs de cet effectif marseillais, mais la direction n'a pas souhaité accéder à ses conditions pour prolonger. Le club lui avait proposé en fin d'année 2020 un contrat qu'il avait refusé, jugeant son salaire insuffisant. Il souhaitait également négocier une jolie prime à la signature, mais les dirigeants du club estiment que Florian en demande trop. Le joueur reproche également à son club de ne pas l'avoir mieux soutenu et accompagné lors de sa convalescence après sa blessure. Sa situation contractuelle a même causé de sérieux problèmes dans le vestiaire marseillais, notamment une querelle largement commenté dans la presse, avec son coéquipier Dimitri Payet. Depuis son arrivée, Pablo Longoria le directeur sportif du club phocéen, travaille pour convaincre Thauvin de rester, mais sans succès. Le joueur reste campé sur sa position et devrait donc plutôt partir ailleurs.

Thauvin au Real Madrid ? Il répond

Le club le plus avancé sur le dossier Thauvin est l'AC Milan. Le club avait déjà tenté en janvier de recruter l'ailier de l'Olympique de Marseille, mais en raison des nombreux départs pendant le mercato hivernal, avec notamment les transferts de Stoortman et Sanson, la direction a refusé de le céder. Il en reste que Florian Thauvin est toujours suivi par le club Lombard et Paolo Maldini, le directeur technique de l'AC Milan, compte revenir à la charge. Resteront les questions de salaire et de prime à la signature à négocier avec l'agent du joueur. Ce dernier est aussi convoité par des clubs anglais comme Newcastle et de Leicester, mais selon les informations du média italien Calciomercato.it, Thauvin préfère prendre la direction de l'Italie. Une récente rumeur, plus folle celle-ci a été divulguée par le site espagnol Defensa Central, qui rapporte que l'entourage de Thauvin aurait proposé au Real Madrid de le recruter gratuitement l'été prochain. Une rumeur qui a fait sourire le joueur qui a répondu sur les réseaux sociaux par un commentaire ironique : " Ah bon ? (Rires) Merci pour la rigolade en tout cas ".













Par Hind