OL Mercato : La Juve et la MLS brouillent un plan de Juninho

Publié le 15 février 2021 à 19:00

L'OL espère le retour de Karim Benzema dans son club formateur, au terme de son contrat au Real Madrid. Juninho et Jean-Michel Aulas y rêvent. Cependant, le buteur des Merengues pourrait aller voir ailleurs et snober l’Olympique Lyonnais. Cette tendance est évoquée par le média espagnol Todo Fichaejes.

OL : Aulas et Juninho espèrent le retour de Benzema

Karim Benzema est attendu à ll'OL pour y finir sa carrière. Jean Michel Aulas a confirmé des contacts entre Juninho et son ancien coéquipier à l’Olympique Lyonnais. « Je sais qu'il y a eu des contacts, l'année dernière, avec Juninho », avait déclaré le président, début février. Ce dernier s’est ensuite montré très impatient de revoir l’avant-centre de 33 ans à l'OL. « Il ne faudra pas que ça arrive trop tard », a lâché le dirigeant du club rhodanien, tout en, promettant de tout mettre en ouvre pour que le retour de l’attaquant du club madrilène soit une réalité. « Si c'était possible, évidemment on trouverait des solutions qui permettent de le faire. Ça serait un rêve pour tous nos supporters », a déclaré Jean-Michel Aulas. Néanmoins le rêve de la direction des Gones pourrait se briser.

Le buteur du Real Madrid vers la Juventus ou la MLS ?

Contrairement à l’annonce de l’ex-agent de Karim Benzema, la source annonce le natif de Lyon vers d’autres destinations. Karim Djaziri avait laissé entendre que son ancien protégé « pense à un retour à l'OL et a vraiment envie de revenir », car il lui « en parle régulièrement ». Lé média évoque par exemple la destination Juventus. En effet, le club de Serie A pense à faire venir le Français à Turin, au mercato de l'été prochain, afin qu’il y retrouve son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, avec qui il s'entend bien.

Karim Benzema serait également intéressé par un détour en Major League Soccer (MLS). Le site internet révèle que c'est bien dans le championnat nord-américain de Soccer que le joueur souhaite finir sa longue et riche carrière. Une question se pose désormais, c'est de savoir si KB29 va faire un bref passage à l'OL, avant de rejoindre la MLS, ou va carrément oublier l'idée d'un retour dans son club formateur. À noter que le N°9 du Real Madrid est sous contrat jusqu'en juin 2022 et sa cote actuelle sur le marché est estimée à 25 M€.













Par ALEXIS