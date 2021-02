FC Nantes : La venue de Kombouaré validée par une pépite

Publié le 19 février 2021 à 09:00

Pour sa première sur le banc du FC Nantes, Antoine Kombouaré a permis aux Canaris de renouer avec le succès. En interne, le choix de l’ancien coach du Toulouse FC est entériné par Ludovic Blas.

Antoine Kombouaré reçoit le soutien de Ludovic Blas

Antoine Kombouaré a réussi sa première avec le FC Nantes. Dimanche, le FCN est allé s’imposer (1-3) sur la pelouse du SCO Angers. Avec ce succès, le technicien de 57 ans a mis fin à la série de 16 matchs sans victoire des Canaris. Contre Angers, un joueur est notamment sorti du lot. Auteur de trois passes décisives, Ludovic Blas a été précieux lors du succès de son équipe. Interrogé par Ouest France, le milieu estime néanmoins qu’il doit encore s’améliorer sur certains points. « J’ai été décisif sur les trois buts, certes, mais il me reste des petits trucs à corriger », a indiqué le milieu nantais. Il espère franchir un palier avec un entraîneur avec qu’il a déjà eu à travailler (à Guingamp) et dont il apprécie la gestion. « Je vais prendre les conseils du coach car j’ai la chance d’avoir un coach qui me connaissait auparavant […] C’est très strict, c’est carré, il ne faut pas déborder. Il y avait besoin de ça ici », a souligné l’ancien Guingampais.

Blas déjà tourné vers Marseille

Performant pour la première d’Antoine Kombouaré, Ludovic Blas espère l’être contre Marseille ce samedi. Le milieu de 23 ans s’attend néanmoins à vivre une rencontre compliquée contre une équipe également en quête de points. Comme le FC Nantes, l’OM a renoué avec la victoire en Ligue 1 contre Nice mercredi. « Eux, ils ont besoin de points pour atteindre leur objectif et nous, on a le nôtre pour le maintien. Donc, ça va être très difficile, ça va être un match engagé, après, ça va être l’équipe avec le plus d’envie qui va remporter ce match, tout simplement », a déclaré le numéro 10 des Canaris.













Par Ange A.