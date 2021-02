PSG Mercato : Une prolongation de 4 ans pour Mbappé ?

Publié le 19 février 2021 à 09:30

Le sujet de la prolongation de Kylian Mbappé est sur la table depuis plusieurs mois au PSG. Selon les informations de RMC Sport, le club aurait proposé un contrat de 4 ans au joueur il y a quelques mois déjà. Le champion du monde n'a pas encore répondu et fait durer le suspense.

Le PSG est optimiste pour la prolongation

Après sa grande performance face au FC Barcelone en Ligue des champions, Kylian Mbappé est évoqué de toute part dans la presse française mais aussi internationale. Particulièrement, la question de son avenir au club de la capitale interroge. Il n'y a pas réélement d'urgent pourtant. Kylian a encore un peu plus d'un an de contrat avec le PSG, le club est dans les temps pour négocier sa prolongation, puisqu'une offre de contrat lui a déjà été soumise il y a quelques mois comme le rapporte RMC Sport. Logique, puisque les négociations avec Neymar arrivé au même moment que l'ex-monégasque, sont elles bien avancées, elles seraient même bouclées. Le Paris Saint-Germain a donc proposé un contrat de quatre ans à Mbappé, mais ce dernier n'aurait pas encore répondu à l'offre, prolongeant le suspense.

Mbappé l'avait bien dit, il prendra tout son temps avant de se décider. Cependant, l'inquiétude monte du côté des supporters plongés dans le doute encore concernant l'avenir de l'attaquant, tandis que le club reste serein, même s'il souhaiterait que le dossier avance plus rapidement. Dans le contexte économique actuel, peu de clubs pourraient se permettre de se payer une telle star au mercato estival. Le prix du transfert serait estimée à 200 millions d'euros, comme l'indiquait Le Parisien, le prix fixé par le club pour son prodige. Une situation qui joue en la faveur du PSG. Mbappé pourrait prolonger et différer son départ, car il garde malgré tout quelques envies d'ailleurs. Les clubs qui peuvent l'attirer : le Real Madrid et Liverpool, ne sont pas en capacité actuellement de faire des folies, la prudence est donc de mise.

Messi, une vraie option si Mbappé part

Il semblerait que l'avenir de Kylian Mbappé soit lié en quelque sorte à celui de Lionel Messi. Si le Paris SG reste confiant pour la suite avec Mbappé, en cas de retournement de situation et de départ du joueur, le club parisien serait en mesure de recruter Léo Messi. Si toutefois ce dernier décidait de quitter le Barça. Ce qui n'est pas encore bien clair, puisque l'Argentin attend les élections à la présidence du Barça avant de prendre une décision. Son salaire qui est estimé à 100 millions d'euros (grand total avec bonus), serait difficilement pris en charge par le PSG qui a déjà une masse salariale importante avec les salaires de ses stars, à commencer par Neymar et Mbappé. le Brésilien pour sa prolongation s'est vu offrir une forte revalorisation salariale, et si Kylian suit, il en sera de même pour lui. Difficile d'imaginer le club y rajouter la charge que représente Messi, même si l'argument de son génie n'est plus à faire et s'entend bien.













Par Hind