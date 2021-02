LOSC : Un coup de mou pour les hommes de Galtier ?

Publié le 19 février 2021 à 11:30

Le LOSC a été l'auteur d'une piètre prestation jeudi soir contre l'Ajax Amsterdam (1-2) en 16es de finale aller de la Ligue Europa. En conférence de presse après match Christophe Galtier évoque un "non-match".

Le film du match

Dominé par l'Ajax, le LOSC a d’emblée eu du mal à mettre le pied sur le ballon, pire il n'ont réussi à cadrer aucun tir, assaillis par les raids des Néerlandais. Les Lillois ont souffert de bout en bout et retournent au vestiaire sur un score vierge. Au retour, ils subissent à nouveau le pressing de l'Ajax mais profitent d'un retournement de situation favorable quand Weah a profité d'une bourde de Tagliafico pour aller marquer d'un ballon glissé entre les jambes de Stekelenburg ((1-0, 72e), mais ils ont été rattrapés rapidement, par le biais d'un penalty qui fait débat sifflé pour l'Ajax. Sanches fait opposition avec son corps face à Tagliafico lancé dans course, le joueur argentin de l'Ajax bute contre la jambe tendue de Sanches et tombe. L'arbitre siffle pénalty, confirmé par la VAR après beaucoup d'hésitations. Le penalty est transformé par Tadic (1-1, 87e). Sur une déviation de Klaassen, Brobbey (19 ans) double la mise en partant seul au but et réussit à tromper Maignan, auteur d'un gros match jusqu’à là (1-2, 89e). C'est passé tout proche pour le Lille OSC, mais le résultat n'est pas volé par l'Ajax, tellement les Lillois ont paru dépassés durant toute la rencontre.

Galtier parle d'un non-match du LOSC

En conférence de presse à l'issue de la rencontre, l'entraîneur des Dogues paraissait dépité : " On a fait un non-match. Certes, il y avait la qualité de l'Ajax qu'on ne découvre pas. Mais par rapport à ce qui était prévu, par rapport à notre jeu, on a été en deçà de ce qu'on aurait dû faire, a constaté Galtier. En première période, on a manqué de beaucoup d'intensité et de rythme. Quand on a réussi à récupérer le ballon, on l'a perdu de suite. Il y avait pourtant des possibilités sur les côtés, avec un jeu moins direct mais on n'a pas réussi à le faire. Ça a été mieux en seconde période mais dans l'ensemble, ça a été insuffisant. J'ai trouvé mon équipe un peu prise par l'enjeu, mes joueurs en dessous de leur niveau sur le plan technique. Je n'arrive pas à l'expliquer... Après le penalty, on est sortis du match ". Mais Christophe Galtier ne veut pas se chercher des excuses, pour lui le rythme d'enchainement des matches n'est pas en cause : " Non, ce n'est pas de la fatigue ou l'enchaînement des matches. L'Ajax est sur le même rythme que nous. On s'est fait bouger, on a été battus dans beaucoup de compartiments... J'ose espérer que c'est un accident et qu'on retiendra la leçon... On est tombés sur une équipe supérieure à nous mais on doit avoir beaucoup plus de calme et de maîtrise. Il peut se passer encore beaucoup de choses au retour ". Lille qui est l'actuel leader de la Ligue 1 à un point d'avance dur le PSG, se déplacera à Lorient dimanche pour le compte de la 26e journée du championnat.













Par Hind