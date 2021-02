PSG Mercato : Messi, une bonne nouvelle pour le Paris SG

Publié le 19 février 2021 à 15:30

La fin du contrat de Lionel Messi au FC Barcelone, c’est le 30 juin 2021. Ses prétendants, dont le PSG et Manchester City, sont à l’affût pour le récupérer, librement. Cependant, le club anglais précise qu’il n’a pas transmis de proposition à la star du Barça, contrairement à la rumeur de l’avant- mercato.

Offre 496 M€ de Manchester City à Lionel Messi ?

Lionel Messi devrait quitter le FC Barcelone à la fin de la saison, sauf revirement inattendu de dernières minutes. L’été dernier, il avait exprimé ouvertement son souhait de quitter le club catalan, mais il s’était ravisé, afin d’honorer sa dernière année de contrat, et partir libre de tout engagement. Dans cette position, il refuse toujours de prolonger son bail avec son club formateur, le seul dont il porte les couleurs depuis le début de sa carrière. Le PSG est intéressé par les services du capitaine des Blaugrana. Tout comme Manchester City, dirigé par son ancien entraîneur Pep Guardiola. The Sun a même révélé que les Citizens, via City Football Group (CFG), ont arrêté une proposition de 430 millions de livres (496 millions d'euros) à Lionel Messi pour un contrat de 5 saisons. Mais l’information du média britannique a été démentie, ce vendredi, par le board du club de Premier League.

Les Citizens nient toute proposition à l'Argentin

Par la voix d’un porte-parole, la direction de Manchester City a fait savoir à Sky Sports qu’elle n’a pas fait d’offre au sextuple Ballon d’Or et n’a pas approché ce dernier en vue de son arrivée chez les Sky Blues. Ni l’été dernier ni cette saison. Il est pourtant libre de négocier avec le club de son choix depuis janvier 2021. Mais le joueur de 33 ans a décidé de prendre son temps, de regarder toutes les propositions, afin de faire le meilleur choix. Notons que des clubs de la Major League Soccer (MLS) sont également sur les rangs pour le recruter. Si City n'a pas envoyé de proposition à Lionel Messi, c'est évidemment une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Leonardo pourrait ainsi faire valoir ses arguments, sans a priori ou une quelconque avance d'un concurrent.













Par ALEXIS