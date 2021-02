PSG : Marquinhos et Verratti remontés après la défaite

Publié le 22 février 2021 à 11:30

Le PSG a passé une mauvaise soirée dimanche face à Monaco en s'inclinant devant un concurrent direct (2-0). Auteurs d'une copie médiocre, certains Parisiens comme Marco Verratti et Marquinhos ont exprimé leur frustration après le match.

Marco Verratti : "On doit aussi un peu faire notre mea culpa"

l’AS Monaco s'est imposé sur la pelouse du Paris Saint-Germainet a signé son 11e match sans défaite en Ligue 1 (9 succès, 2 nuls), dimanche soir, dans le cadre de la 26e journée du championnat. Une belle performance pour les hommes de Niko Kovak, qui ont fait preuve d'une discipline admirable face au PSG. La défaite n'est pas bien passée du côté cependant pour Marco Verratti rentré en cours de match, le milieu de terrain italien s'est exprimé à l'issue de la rencontre en pointant du doigt les défaillances de son équipe face aux grandes équipes en Ligue 1 : " C’était un match difficile. On savait qu’on jouait contre une bonne équipe. Ils sont derrière nous et font un très bon championnat. Ils ont de très bons joueurs, on le savait mais ce sont des matchs qu’il faut gagner parce qu’on commence à perdre beaucoup d’opportunités de gagner ce titre. Pendant ce temps-là, les autres équipes vont de l’avant. C’est pour cela qu’il faut féliciter Monaco, mais on doit aussi un peu faire notre mea culpa parce qu’on a pris un but au bout de cinq minutes. Ça ne peut pas arriver ! Et puis, au bout de cinq minutes en seconde mi-temps, on a pris un autre but. Ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver. Monaco ne s’est pas créé beaucoup d’occasions mais on prend ces buts et après on n’arrive pas à revenir dans le match ", a insisté l'international italien.

Marco s'est exprimé également sur les difficultés du PSG à s'imposer contre ses adversaires directs en championnat, tout rappelant les enjeux cette saison : " Je ne sais pas quelle est l’explication mais il faut comprendre qu’ici en France il y a également des grandes équipes. Ce n’est pas seulement en Champions League qu’on donne tout et qu’on pense ensuite en Ligue 1, qu’une fois Ney, une fois Kylian ou un autre va nous sauver le match. Il faut toujours qu’on soit une équipe, qu’on donne notre maximum, qu’on soit à 100%. Ici, personne ne nous fait de cadeau. Quand elles jouent contre nous, toutes les équipes font le match de leur vie. C’est normal que cela se passe de cette manière. Il faut se mettre à la hauteur, se mettre en tête que pour gagner il faut le mériter, se créer beaucoup d’occasions et jouer à 100%. Sinon, on ne gagne pas ".

Un Match inadmissible du PSG pour Marquinhos

Face à une concurrence qui s'intensifie en haut de tableau, le PSG a fait une mauvaise opération comptable ce dimanche avec désormais juste 2 points d'avance sur Monaco qui a effectué une remontée fantastique au classement et L'OL (2e) et le LOSC (1e) devant. Mauricio Pochettino s'est dit déçu et assume la responsabilité de cette contre-performance : " Nous n'étions pas au niveau auquel nous devons être pour gagner, le premier responsable c'est l'entraîneur, et je l'assume. Nous avions bien commencé le match, et nous avons pris un but sur leur première action. Monaco a joué un très bon match défensivement. Nous avions parlé entre nous de l'importance de maintenir ce niveau de concentration, mais on ne peut pas répliquer exactement une performance d'un soir à l'autre. C'est clair que nous n'avons pas fait un bon match, nous avons eu la possession, mais sans quasiment jamais être dangereux, sans jamais rompre cette ligne ", a déclaré le technicien argentin. De con côté Marquinhos a également eu des mots sévères : " C'était une mauvaise soirée et Monaco a fait un bon match. Mais c'est inadmissible qu'on laisse les autres équipes venir à la maison et nous battre 2-0 ", a déclaré le défenseur.













Par Hind