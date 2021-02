OL Mercato : Lyon à la lutte pour une pépite de la Liga ?

Publié le 25 février 2021 à 08:00

Toujours à la recherche de jeunes cracks, l’Olympique lyonnais voudrait signer un coup du côté de l’Espagne. L’ OL serait intéressé par un jeune milieu offensif du FC Valence à en croire la presse espagnole.

L’ OL intéressé par un crack du FC Valence

Dauphin du Lille OSC en Ligue 1, l’Olympique lyonnais se rattrape suite à un exercice 2019-2020 terminé à la 7e place. Le club rhodanien a accueilli quelques renforts à l’intersaison en vue de revenir au top. Lyon a notamment conforté Karl Toko-Ekambi et accueilli Lucas Paqueta, Tino Kadewere et Djamel Benlamri. Selon les informations de AS, la direction de l’ OL préparerait déjà le prochain mercato. Alors qu’un départ de Memphis Depay semble inéluctable, le septuple champion de France voudrait signer un renfort offensif en provenance de l’Espagne. Le journal madrilène assure que Lyon surveille Kang-In Lee. Âgé de 20 ans, le Sud-coréen évolue au FC Valence. Comme le club Che (12e de Liga), le jeune milieu offensif vit une saison compliquée.

Forte concurrence pour Lyon dans le dossier Lee

L’international sud-coréen (3 sélections) ne compte qu’un but et quatre passes décisives sur l’exercice en cours. Selon la même source, Kang-In Lee entend quitter son club formateur dès le prochain mercato. Il ne lui restera alors qu’une seule année de contrat avec Valence. De quoi réjouir la direction de l’ OL. Surtout que le milieu serait disposé à jouer en France. Mais Juninho devra se méfier de quelques écuries de Ligue 1. Le journal espagnol révèle en effet que d’autres clubs du championnat sont aussi intéressés par la pépite de Valence. Le Stade Rennais, l’AS Monaco et l’OGC Nice seraient notamment dans les rangs. Estimé à 15 millions d’euros, Lee pourrait voir son prix grimper si ses prétendants venaient à se manifester. La direction du FC Valence n’attend que cela, elle qui a besoin de liquidités pour renflouer ses caisses.













Par Ange A.