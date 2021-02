ASSE Mercato : Trois joueurs pistés par l'AS Saint-Etienne

Publié le 26 février 2021 à 10:05

L'ASSE s'est donnée un peu d'air en Ligue 1, grâce à une bonne série de cinq matches sans défaite. Les Stéphanois sont 14es du championnat de France, avec sept points d'avance sur le barragiste, le FC Nantes. Mais la cellule de recrutement des Verts travaillent déjà dur pour bâtir l'équipe de la saison prochaine, alors que plusieurs jeunes éléments de Claude Puel sont suivis avec intérêt à travers les clubs. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations U20 bat son plein, l'AS Saint-Etienne suit la compétition avec intérêt et espère bien trouver quelques petites pépites.

Une vague de départ au mercato d'été ?

La saison de l'ASSE n'est pas des plus brillantes, mais le travail effectué par Claude Puel sur ses jeunes joueurs est remarqué en Europe. Notamment en Angleterre où les clubs de Premier League lorgnent sur plusieurs éléments des Verts. C'est notamment le cas d'Harold Moukoudi, Lucas Gourna-Douath ou Yvan Neyou par exemple, qui attire aussi en Italie, comme Saidou Sow ou Aimen Moueffek. Piur ne pas se retrouver pris au dépourvu, comme lors du départ du défenseur central Wesley Fofana à Leicester en toute fin de mercato, ni pour revivre un mercato similaire à celui de cet hiver, la cellule de recrutement de l'ASSE travaille dur. Il faut dire qu'elle a été mis en difficulté par le transfert raté de l'attaquant égyptien du Zamalek, Mostafa Mohamed, parti finalement au Galatasaray après un feuilleton rocambolesque. L'AS Saint-Etienne a néanmoins réussi à se renforcer dans les derniers jours du marché des transferts avec les arrivées en prêt de Pape Abou Cissé en défense et d'Anthony Modeste à la point de l'attaque.

La CAN U20, réservoir pour l'ASSE de Puel

Mais pas question d'avoir à nouveau à travailler dans l'urgence l'été prochain. En effet, l'ASSE profite de la tenue de la CAN U20, la Coupe d'Afrique des jeunes joueurs, qui se tient en ce moment en Mauritanie, pour trouver son bonheur. Et Jean-Luc Buisine serait intéressé par trois profils. Le premier, celui de Oumar M'Bareck, milieu de terrain de la Mauritanie, serait déjà en contact avec l'ASSE, selon Africa Foot, qui précise qu'un contrat pourrait être signé dans les prochains jours par le joueur de l'ASAC Concorde. Le buteur sénégalais Ibou Sané serait aussi sur les tablettes de Sainté, mais celui-ci évolue du côté de l'AS Génération Foot, un club antenne du FC Metz, qui risque d'être prioritaire sur le dossier. Enfin, le dernier nom rappellera des souvenirs aux nostalgiques : il s'agit de Mohamed Bachir Belloumi, fils de Lakhdar Belloumi, buteur historique contre l'Allemagne au Mondial 1982. Le fils de l'ancien international des Fennecs plait beaucoup en France, selon Afu Africa, notamment dans l'Ouest du côté du FC Lorient et du FC Nantes, mais aussi à l'ASSE. Trois jeunes profils intéressants pour les Verts et le projet de Claude Puel, qui semble maintenant engagé sur une voie solide.













Par Matthieu