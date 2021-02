ASSE Mercato : Les Verts à la lutte pour un crack en Afrique

Publié le 27 février 2021 à 00:55

Mal embarquée en championnat cette saison, l’AS Saint-Étienne prépare déjà le prochain exercice. Aux dernières nouvelles l’ ASSE s’intéresse à une pépite burkinabé. Le club ligérien serait menacé par un rival de Ligue 1 dans ce dossier.

L’ ASSE sur les traces d’un défenseur au Burkina

La direction de l’AS Saint-Étienne suit visiblement la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans avec attention. La compétition qui se déroule en Mauritanie semble faire les affaires de l’ ASSE. Si un intérêt du club ligérien a déjà été évoqué pour quelques pépites (M’Barek, Belloumi et Sané), la liste des cibles des Verts ne cesse de s’allonger. Foot Mercato révèle cette fois que Saint-Étienne s’intéresse à un défenseur du Burkina Faso. Le média spécialisé assure que Nasser Djiga a également tapé dans l’œil du club du Forez. Âgé de 20 ans, le défenseur central évolue du côté du Vitesse FC dans son pays. Bien qu’éliminé en quarts de finale de la compétition, Djiga n’a pas seulement les Verts.

Un gros de Ligue 1 parti pour froisser Sainté

Comme le note la même source, l’ ASSE n’est pas le seul club de l’élite intéressé par Nasser Djiga. Actuel leader du championnat, le Lille OSC suit également de près la situation du défenseur de 20 ans. Lequel aurait aussi des prétendants à l’étranger, notamment en Espagne, en Belgique et en Suisse. Performant à la CAN U20, le jeune Étalon pourrait donc débarquer sur le Vieux continent dans les prochains mois. Reste plus qu’à savoir si la direction de l’AS Saint-Étienne saura trouver les arguments pour le convaincre de rejoindre les Verts.













Par Ange A.