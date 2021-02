Barça : Liga, PSG, Ronald Koeman ne baisse pas les armes

Publié le 27 février 2021 à 01:35

Le FC Barcelone joue gros ce samedi lors d’un déplacement sur la pelouse du FC Séville. Coach du Barça, Ronald Koeman a été interpellé sur le risque d’une nouvelle saison blanche pour les Blaugranas.

Ronald Koeman garde espoir pour la suite de la saison

Troisième de Liga, le FC Barcelone se rend sur la pelouse du FC Séville (4e) ce samedi. Deux points séparent les protagonistes à la veille de leurs retrouvailles à Sanchez Pizjuan. À la veille de ce choc comptant pour la 25e journée du championnat, Ronald Koeman a été interrogé sur l’hypothèse d’une nouvelle saison blanche pour les Blaugranas. Les dernières performances du club catalan laissent penser qu’il pourrait en effet finir la saison sans un trophée. La bande à Lionel Messi doit notamment créer un exploit en Ligue des champions. Le Barça s’est incliné sur ses terres (1-4) en huitième de finale aller de la C1. Les hommes de Koeman sont également en ballotage défavorable en Coupe du Roi. Ils avaient été battus par Séville (2-0) lors de la demi-finale aller.

Rien n’est perdu pour le Barça selon Koeman

Malgré ces contreperformances, Ronald Koeman croit à un réveil des siens. « Je suis dans ce sport depuis de nombreuses années. Je fais le maximum et je ne pense jamais que l’on va perdre, mais qu'on va gagner », a déclaré le technicien néerlandais en conférence de presse. Avant d’affronter les Rojiblancos, il faut noter que les Blaugranas se portent bien Liga. Ils ne se sont plus inclinés en championnat depuis le 5 décembre. Il n’y a plus qu’à espérer que la dynamique actuelle en Liga se répercute également sur les autres compétitions dans lesquelles les Culés sont encore engagés.













Par Ange A.