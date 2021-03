ASSE : Explications de Claude Puel sur la défaite à Lorient

Publié le 01 mars 2021 à 12:00

Fin de série pour l'ASSE battue par le FC Lorient au Moustoir, dimanche. L’équipe de Claude Puel a mené (1-0) à la pause, avant de se faire renverser (2-1). Dans sa réaction d’après-match, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne pointe un manque d’efficacité.

ASSE : Puel, « on n'a pas eu ce brin de réussite »

L'ASSE restait sur une série positive de 3 victoires et 2 nuls en Ligue 1, avant de chuter, dimanche, devant le FC Lorient, lors de la 27e journée. Les Verts avaient ouvert le score par le défenseur Harold Moukoudi (14e), mais dans un sursaut collectif, les Merlus ont égalisé, puis ont porté l’estocade aux Stéphanois, grâce au doublé d’Arnaud Laurienté en deuxième période (66e et 86e). Conséquence, l’AS Saint-Étienne a chuté de la 14e à la 16e place du championnat avec 30 points, juste devant les Lorientais (26 points). De quoi laisser un gros regret à Claude Puel.

« On menait à la marque après une mi-temps solide lors de laquelle, avec plus de justesse, on aurait pu corser l'addition. On a récupéré beaucoup de ballons et en jouant plus judicieusement, on aurait pu faire la différence. C'est vraiment dommage de ne pas rapporter au moins un point », a-t-il déclaré en conférence de presse. « En revanche, on a trop subi en seconde période. On n'a pas eu ce brin de réussite qui nous aurait permis d'obtenir le nul. […] On a beaucoup défendu, mais on a été pauvre avec le ballon. […] C'est une grosse frustration, car le nul aurait récompensé l'abnégation de mon équipe », a confié le coach de l"ASSE.

Sortie d'Aïmen Moueffek ? Un choix tactique

Claude Puel a également justifié la sortie surprise d'Aïmen Moueffek. « C’est un choix tactique, pas une punition. Quand on s'est retrouvés menés au score, il fallait faire entrer un élément offensif de plus, en l'occurrence Maxence Rivera, pour tenter d'égaliser », a-t-il expliqué. En effet, l’arrière droit de 19 ans était sur le banc de touche au coup d’envoi. Il avait ensuite fait son entrée en jeu à la place de Zaydou Youssouf (59e). Mais après près d’une demi-heure sur le terrain, il a été remplacé par le technicien de Sainté à la 88e minute.













