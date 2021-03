PSG - Barça : Todibo se prononce sur une possible remontada

Publié le 01 mars 2021 à 18:00

À quelques jours du décisif match retour entre le PSG et le FC Barcelone, en 8e de finale de la Ligue des Champions, Jean-Clair Todibo s’est prononcé sur la confrontation entre Parisiens et Barcelonais.

PSG : Le sort du Barça contre les Parisiens n'intéresse pas Todibo

Prêté à l’OGC Nice en janvier 2021, Jean-Clair Todibo appartient toujours au FC Barcelone. Cependant, il n’est pas forcément préoccupé par la situation et les résultats actuels du club catalan. Interrogé sur la confrontation PSG - FC Barcelone en Champions League, il se dit concentré sur le Gym et non sur le sort des Blaugrana. « Je ne m’y intéresse pas forcément. Je ne suis pas … Je suis focus sur l’OGC Nice, c’est le plus important pour moi. […] Aujourd’hui je suis un joueur de Nice, je ne suis pas un joueur de Barcelone », a déclaré l’arrière central de 21 ans, dans des propos rapportés par RMC Sport. « Cela sert à quoi de rêver de jouer dans la défense du Barça quand le week-end je joue contre Rennes ou Nîmes. C’est plus important de se focaliser sur ces matchs-là. Ce sont ces matchs qui nous rapportent des points à Nice », a expliqué Jean-Clair Todibo. Battus (4-1) à l’aller, Lionel Messi et ses coéquipiers Ousmane Dembélé, Clément Lenglet ou encore Samuel Umtiti entretiennent le mince espoir de renverser le Paris Saint-Germain, le 10 mars prochain, au Parc des Princes. Le jeune défenseur français, lui, ne se sent du tout concerné par une possible remontée. « Franchement cela ne m’intéresse pas du tout. […] J’espère pour eux qu’ils feront une remontada contre le PSG. Ils la font, ils ne la font pas… tant pis. Ce n’est pas mon problème entre guillemets », a-t-il glissé.

Le jeune défenseur espère rester à l'OGC Nice

Lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2025, Jean-Clair Todibo est prêté aux Aiglons avec une option d’achat. Le club azuréen peut donc décider de le garder à l’issue de la saison. Il n’a certes pas de certitude sur l’intention des décideurs niçois, mais l’ancien tricolore U20 espère rester en Ligue 1 et à Nice. « Je ne sais pas si c’est acté (pour la saison prochaine), mais c’est une ambition. C’est l’objectif que l’on s’est donné. En tout cas, c’est celui que je me suis donné. Du coup, je l’espère fortement. Mes performances individuelles feront que je reste ici ou non », a-t-il déclaré. Arrivé à l’OGC Nice dans les dernières heures du mercato hivernal (1er février 2021), Jean-Clair Todibo a joué 6 matchs, dont 5 en championnat lors de cette deuxième moitié de saison. Il totalise 460 minutes de jeu et a été titulaire 5 fois en L1. Transféré du Toulouse FC en janvier 2019, pour un million d’euros, le natif de Cayenne n’a pas réussi à s’imposer au sein du club espagnol. Cela est justifié par ses prêts successifs, à Schalke 04, au Benfica Lisbonne, puis au Gym.













Par ALEXIS