Vente OM : Frank McCourt annonce enfin de bonnes décisions

Publié le 01 mars 2021 à 22:38

Les supporters de l’ Olympique de Marseille sont situés. De la question de la vente OM aux difficultés avec les fans et le cas Jacques-Henri Eyraud, l’homme d’affaires américain a clarifié les choses au grand bonheur des groupes supporters marseillais.

Vente OM, le propriétaire se prononce définitivement

La vente OM a longtemps fait l’objet de rumeurs en tout genre. Plusieurs journalistes d’investigations se sont succédés sur la toile et dans les médias pour annoncer le grand changement attendu à la tête du club ces derniers mois. Frank McCourt, qui rencontrait les fans du club phocéen, a apporté les réponses à toutes les questions qui touchent la formation olympienne.

Selon les premières informations, le patron du club de football phocéen a confirmé son refus de vendre le club. Rachid Zeroual, ressortant souriant de l’entretien avec l’homme d’affaires américain, a confirmé cette affirmation. Il fait aussi savoir que « la mise en demeure des conventions est annulée » et que l’ancien président marseillais « Jacques-Henri Eyraud est écarté ».

Mercato OM : L’arrivée de Sampaoli est toute proche !

Il faut noter que l’ OM a un nouvel entraîneur du nom de Jorge Sampaoli. Ce dernier est attendu à Marseille pour demain mardi sur les coups de midi, selon la radio RMC Sport. Le technicien argentin de l’ Olympique de Marseille aurait pris l’avion à l’aéroport de Sao Paulo ce lundi, aux alentours de 21h. Le communiqué de sa nomination a déjà été diffusé, et donc plus de doute sur sa prise prochaine des commandes de l’ équipe phocéenne.

Jorge Sampaoli arrive sur le banc marseillais avec plusieurs de ses adjoints. Il devrait diriger le premier des nombreux matches sur le banc marseillais dès ce week-end. En effet, le coach Sampaoli va conduire la troupe marseillaise qui fera le déplacement à Lille pour le choc face au leader le LOSC. Pour la première fois, l’Argentin va coacher un club de football français. Florian Thauvin, Steve Mandanda et les autres joueurs de l’effectif du club vont devoir se montrer à leur avantage lors des prochaines séances d’entraînement qu’il va diriger.

Les supporters de l’OM heureux après la rencontre…

Les groupes de supporters de l’OM devraient soutenir le changement sur le banc du club comme ils apprécient le départ de JHE. La fin de saison pourrait être favorable au club de la cité phocéenne avec tous ces changements. S’ils parviennent à ralentir le LOSC, le milieu offensif Florian Thauvin et ses camarades peuvent se relancer dans la course pour une qualification en Ligue Europa. Les joueurs phocéens peuvent même envisager une place en Ligue des champions, à condition de débuter au plus vite une longue série de victoires.

Pour ses débuts sous le maillot marseillais, Jorge Sampaoli devra briller face à Lille OSC avant le match des 16es de finale de Coupe de France qui opposera son équipe à l’As Canet. Tout de suite après, le 10 mars prochain, c’est la réception du Stade Rennais FC qui va permettre au technicien argentin de véritablement marquer son territoire. Le Stade Brestois et l’ OGC Nice seront les adversaires suivants du rival héréditaire du PSG. La qualité des prochains matchs de l’équipe olympienne va déterminer les rapports entre les supporters et l’entraîneur.

Transfert Olympique de Marseille, Pablo Longoria doit anticiper

Le directeur sportif Pablo Longoria, devenu président de l’ OM, va lui aussi commencer à étudier les dossiers mercato en préparation de la saison prochaine. Le patron du club aurait donné des assurances sur sa volonté de relancer le club, ce qui passe par un mercato OM des plus offensifs. On imagine déjà des transferts de joueurs d’un meilleur niveau au mercato estival, aussi bien en attaque qu’en défense en passant par le milieu de terrain. Pour passer un cap, l’ Olympique de Marseille a besoin d’un buteur de métier et d’un défenseur de renommée internationale.

La pelouse du stade Vélodrome retrouvera-t-elle les matchs de foot intenses des joueurs marseillais qui font le bonheur de ses fans ? Les premières sorties du coach Sampaoli devraient donner plus d’informations sur l’avenir proche de l’OM. Le club marseillais est à la croisée des chemins. Il devra choisir de se relever de façon résolue ou de sombrer jusqu’à son rachat qui deviendrait alors inévitable.













Par Gary SLM