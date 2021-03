ASSE : Une excellente nouvelle tombe enfin pour Sainté

Publié le 02 mars 2021 à 18:00

Défaits sur la pelouse du FC Lorient (1-2), les Verts ont subi un coup d'arrêt face à un concurrent direct. Mais l'ASSE veut prouver qu'elle a du ressort dès mercredi (19h) face à un gros morceau cette saison en Ligue 1, le RC Lens. En corrigeant les erreurs entrevues en Bretagne, Claude Puel compte bien faire un coup face à un promu surprenant sixième. Avec 30 points, les Stéphanois ne sont pas à l'abri de la zone rouge, à cinq points de Nîmes, 18e, et à six du FC Nantes, 19e et relégable.

Le RC Lens, un "bon challenge" pour l'ASSE

L'ASSE semblait avoir le match en main au Moustoir, le week-end dernier. Mais les hommes de Claude Puel n'ont pas su tenir sur la longueur et on finit par lâcher et laisser filer trois points qui leur tendaient les bras. "À Lorient, on fait une première mi-temps assez cohérente, a décrypté l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. En seconde période, on n'a pas assez tenu le ballon. On perd trois ou un point alors qu'on aurait du mieux maîtriser techniquement le match. Il y a eu beaucoup d'efforts mal faits. Contre Rennes (2-0), on a mieux utilisé le ballon dans les sorties de balle, on a su être plus propres. Contre Reims (1-1), il a fallu faire le jeu mais on n'a pas su les mettre sous pression." Et le coach forézien sait à qui il aura à faire mercredi : "Contre le RC Lens, on va se trouver face à un gros pressing, beaucoup d'intensité avec ou sans ballon. On va croiser une équipe qui est en confiance, qui joue juste. Lens est une équipe qui a pris confiance, arrive à avoir de la maitrise. J’aime bien le jeu de cette équipe et ce sera un bon challenge pour nous."

Une excellente nouvelle dans l'effectif stéphanois

Et le RC Lens arrive avec des ambitions à Saint-Etienne. Florian Sotoca vient "pour l'emporter", tandis que Franck Haise ne fixe pas de limites. "L'objectif est d'aller le plus haut possible. Peut-être que ce sera 8e ou 10e, car il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais tant qu'on produira ce jeu, tant qu'on mettra cet investissement, on a le droit de rêver au meilleur. Le premier objectif, c'était le maintien. On l'a obtenu à la 26e journée et ça, personne ne pourra nous l'enlever. On va essayer de terminer le plus haut possible mais je ne vais pas parler d'Europe. Si on est 5e à la 37e journée, ce sera peut-être autre chose", a déclaré l'entraîneur des Sang et Or.

L'ASSE pourra se galvaniser d'une bonne nouvelle avec le retour sur les pelouse de L'Etrat d'Yvann Maçon, gravement blessé au genou en octobre. "Maçon a repris la course, c'est sympa de le revoir sur les terrains. Hamouma a repris la course aussi, mais ce sera encore long. Khazri a repris, mais en individuel, on verra quand il retrouvera un potentiel physique. Ce sera le même groupe que face à Lorient. On manque de régularité dans nos prestations. On est cyclique dans nos résultats. Mes joueurs ? Peu d’entre eux arrivent à assurer de la régularité dans leurs prestations. Mais dans l'esprit et l'engagement, on y est. Pour le moment, on manque beaucoup de qualités. A nous de travailler." C'est par là que l'ASSE s'en sortira.













Par Matthieu