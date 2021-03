PSG : Leonardo sur la piste d'un milieu de terrain italien

Publié le 06 mars 2021 à 21:48

Engagé sur tous les tableaux cette saison, le PSG a de quoi occuper son esprit d'un point de vue sportif. Leonardo, toujours en quête d'excellence, souhaiterait tout de même améliorer son effectif lors du prochain mercato et aurait ciblé un milieu de la Roma auteur d'une saison de très haut niveau.

La concurrence fait bon ménage au sein du PSG

Une saison pas comme les autres à Paris. Du moins sur le plan national. Deuxièmes au classement, les pensionnaires du Parc des Princes sont embarqués dans une lutte à quatre pour le trône de leader, aux côtés de Lillois, Lyonnais et Monégasques valeureux et motivés. Et alors que des confrontations directes cruciales arrivent bientôt en Ligue 1, le Paris Saint-Germain doit également se préparer au match retour des huitièmes de finale de Champions League face au FC Barcelone et faire le nécessaire en seizièmes de finale de Coupe de France face au Stade Brestois. Du pain sur la planche donc pour Mauricio Pochettino, qui doit également composer avec les indisponibilités de Neymar, Kean, Bernat ou encore Florenzi. L'ancien entraîneur de Tottenham peut néanmoins compter sur un effectif pléthorique au sein duquel la concurrence est saine et où chaque joueur se tient prêt à répondre présent comme le prouvent les dernières prestations de Pablo Sarabia et Julian Draxler, sorti du placard avec le technicien argentin.

Lorenzo Pellegrini dans les petits papiers de Leonardo

Mais voilà, toujours à la recherche d'éventuels renforts capable d'apporter une plus-value au club de la capitale, Leonardo aurait ciblé Lorenzo Pellegrini, milieu de terrain de l'AS Roma. Enfant de la capitale italienne, le joueur de 24 ans réalise une saison remarquable et remarquée avec la Louve, à tel point que de nombreux clubs s'intéressent à l'Italien parmi lesquels le PSG d'après Calciomercato.com qui met en exergue la volonté réelle de Leonardo d'attirer Pellegrini. Le directeur sportif brésilien souhaiterait renforcer son milieu de terrain par moment fébrile et compte sur le prochain mercato pour offrir plus de profondeur à l'entrejeu parisienne.













Par Chemssdine