OM : Longoria annonce la couleur sur le mercato phocéen

Publié le 10 mars 2021 à 11:15

Nouveau président de l’ OM, Pablo Longoria est très actif en ce moment pour sortir le club phocéen de la crise. Il se penche sur le mercato de l’été prochain, afin de renforcer l’équipe de Jorge Sampaoli. Il a d’ailleurs déjà une idée claire sur le profil de joueurs attendus par le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille.

OM : Longoria sait le profil recherché par Sampaoli

Nommé président de l’ OM à la place de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria travaille en ce moment au redressement de la situation du club. L’équipe olympienne pointe à la 8e place de la Ligue 1, avec 20 points de retard sur la 3e place du podium, qualificative pour la Ligue des champions. À 10 journées de la fin du championnat, il est évident que les Phocéens ne sont plus en course pour finir sur le podium. Néanmoins, les dirigeants et le nouveau coach préparent la saison prochaine. Lors de la présentation officielle de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a promis de recruter de nouveaux joueurs lors du mercato d’été. Et il y travaille déjà, car il a bien identifié les profils recherchés par le technicien argentin.

« On commence une nouvelle aventure avec un coach avec une philosophie de jeu très particulière, avec un style propre. Il est nécessaire de s'adapter à cela et lui donner des profils de joueurs pour pouvoir mettre en place le jeu souhaité », a indiqué le dirigeant de l’ OM, en conférence de presse. « Depuis le premier jour, on travaille ensemble pour chercher des solutions pour le prochain mercato d'été. C'est normal, il y a des situations particulières avec beaucoup de joueurs en prêt. Mais aussi des options d'achat pour certains. On va devoir décider ce qu'on veut faire avec ces joueurs. Il y a aussi ceux en fin de contrat. Tous les clubs ont des changements », a expliqué le directeur du football promu président.

Décision prise pour Arkadiusz Milik

Pablo Longoria a par ailleurs clarifié l’avenir d’Arkadiusz Milik. En effet, le bras droit de Frank McCourt a confirmé l’intention de Marseille de lever l’option d’achat assorti au contrat de l’attaquant de 27 ans prêté aux Marseillais par le SSC Naples. « Les deux parties doivent être d'accord, mais notre intention est de garder Milik pour le futur, car c'est un joueur de classe internationale. Il faut savoir que l' OM a le contrôle du joueur », a-t-il assuré. Sous contrat avec le Napoli jusqu’à fin juin 2022, l’avant-centre polonais vaut 22 M€ sur le marché, selon Transfermarkt. Toutefois, le montant réclamé par le club de Serie A est de 8 M€, plus 4 M€ de bonus.













Par ALEXIS