LOSC : Timothy Weah livre les clés pour griller Paris et Lyon

Publié le 11 mars 2021 à 09:00

Leader du championnat, le Lille OSC lutte cette saison pour le sacre en Ligue 1. Attaquant du LOSC, Timothy Weah s’est livré sur le sprint final que les Dogues s’apprêtent à livrer.

Timothy Weah croit aux chances du LOSC pour le titre

Vice-champion de France en 2019, quatrième la saison dernière, le Lille OSC est un sérieux candidat au titre cette année. En atteste sa place de leader à 10 journées de la fin du championnat. Le club nordiste compte deux points d’avance sur le PSG, champion en titre, et trois sur l’Olympique lyonnais. Auteur de 3 buts en 22 matchs de Ligue 1, Timothy Weah estime que Lille a les armes pour finir devant ses deux concurrents. « Je pense qu’il y a beaucoup de jeunes cette année. On prouve qu’on a faim, et on doit aller chercher quelque chose. Ce serait une fierté de remporter ce titre pour les supporters », a confié l’international américain (10 sélections/1 but) dans un live organisé sur Facebook par son club.

Encore trois gros chocs pour le Lille OSC

Pour glaner le titre cette saison, Timothy Weah souhaite que l’équipe reste sur sa bonne dynamique actuelle. « Si on continue à gagner des matchs, à bien jouer et à rester ensemble, on peut le faire […] On a tous la dalle, le coach, il est incroyable avec nous. Tout le monde a envie de jouer et tout a le monde a envie de réussir », a indiqué l’attaquant du LOSC. Dans sa quête de son cinquième sacre, Lille sera notamment opposé à ses trois principaux poursuivants. Les Dogues seront face à l’AS Monaco (4e) ce dimanche lors de la 29e journée de Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier affronteront ensuite le PSG dimanche le 4 avril (31e journée). Leur dernier choc sera face à l’OL le 25 avril (34e journée).













Par Ange A.