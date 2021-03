PSG : Keylor Navas loin devant la concurrence à son poste

Publié le 12 mars 2021 à 09:45

Le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en sortant le Barça, grâce à sa large victoire à l'aller (4-1) et au talent de son gardien au retour (1-1). Mercredi au Parc des Princes, Keylor Navas a été étincelant, crédité d'un 9/10 par L'Equipe, et sans lui, le Paris Saint-Germain aurait sans doute été longtemps en proie au doute. Mais en sortant le penalty de Lionel Messi juste avant la pause, Navas a totalement changé le cours du match.

Keylor Navas n'a pas de concurrence

À chaque tour de Ligue des champions, voire presque à chaque match du PSG en Coupe d'Europe, la question se pose : qu'en aurait-il été sans Keylor Navas dans les buts parisiens ? Le portier costaricien a encore réalisé une excellente performance contre le FC Barcelone en huitièmes de finale retour de C1, multipliant les arrêts déterminants, dont un sur un penalty de Lionel Messi, dévié sur la barre. L'Equipe a compilé les statistiques de Navas, et elles sont sans équivoque : cette saison, le Costaricien a arrêté 81% des tirs qu'il a subis. Loin devant Jan Oblak de l'Atlético de Madrid (76%) et Edouard Mendy (Chelsea, 75%). Navas a également arrêté un tiers (33%) des penalties auxquels il a été confontrés cette saison. Enfin, en Ligue des champions, c'est de très loin le meilleur gardien du PSG depuis un long moment : l'ancien du Real Madrid prend un but par match en moyenne en C1, contre 1,42 pour Sirigu, 1,5 pour Buffon, 1,83 pour Trapp et 2,5 pour Areola.

Le PSG peut lui dire merci

"À l’instant T, il n’est pas très très loin du statut de n°1. Seul Manuel Neuer s’invite à la comparaison", a estimé Jérôme Alonzo, ancien gardien, dans Le Parisien. "Navas a sauvé beaucoup plus qu’un match. Mercredi, il a peut-être sauvé un bout du projet à lui tout seul. Parce que s’ils sont éliminés, il n’y a plus de prolongation de Mbappé. Même pour Neymar, c’est peut-être chaud… Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, là, tu n’es plus étiqueté loser. Moi, je lui mets 10/10. D’abord pour ses interventions qui sont parfaites, et très difficiles pour trois d’entre elles. Mais aussi pour la dimension symbolique, parce qu’il sauve le club d’un bordel… Mais les gens ne s’imaginent même pas ! Ce mec-là, augmentez-le ! Quand je vois combien on paie certains joueurs moyens… Mais enlevez des sous à tout le monde et donnez les lui ! Navas a tout, il irradie, il rend les mecs heureux. Ça se sent que c’est un bon mec. Quand il repousse le pénalty, il pense à sa doublure tout de suite. Quand je repense à ce que j’ai vécu mais je me dis :"Mon Dieu, pauvres de nous quoi ! Quel privilège de pouvoir bosser avec un seigneur pareil !"













Par Matthieu