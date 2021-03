ASSE : Khazri envoie un signal fort pour le sprint final

Publié le 14 mars 2021 à 05:30

L’AS Saint-Étienne a renoué avec la victoire ce samedi sur la pelouse du SCO Angers. Héros de l’ ASSE, Wahbi Khazri s’est livré sur sa situation et a évoqué la fin de saison des Verts.

Les confidences de Wahbi Khazri après Angers

La mauvaise passe n’aura pas duré longtemps pour l’AS Saint-Étienne. Samedi, l’ ASSE a mis fin à sa série de trois matchs sans victoire, dont deux défaites de rang. Les Verts se sont imposés sur le plus petit des scores sur la pelouse du SCO Angers. Longtemps considéré comme un indésirable par son entraîneur, Wahbi Khazri a offert les trois points au club ligérien. L’attaquant tunisien a livré le secret de son retour en grâce auprès de Claude Puel. « J’essaie de faire en sorte d’être vu. Je travaille bien, j’ai toujours été sérieux, je me sens affûté. Quand je suis en pleine possession de mes moyens, à 100%, je suis capable de faire de bons matchs », a confié le numéro 10 stéphanois.

Khazri optimiste pour le maintien de l’ ASSE

Héros de l’AS Saint-Étienne, Wahbi Khazri est déjà tourné vers les prochains rendez-vous des Verts. Seizième de Ligue 1, le club du Forez est contraint de jouer le maintien cette saison. Un objectif à la portée de l’ ASSE selon le buteur tunisien à condition d’enchaîner les résultats comme contre Angers. « Maintenant, l’objectif c’est d’aider le club et l’équipe, de le tirer vers le haut en prenant le plus de points possible parce qu’on n’est pas à notre place. Il va falloir batailler jusqu’au bout, ça ne va pas être facile parce que les équipes derrière poussent. Mais si on répète ce genre de prestation là, on ne sera pas loin du maintien », a assuré Khazri. Tombeur du SCO, le club ligérien joue gros vendredi en déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco, actuel 4e du championnat.













Par Ange A.