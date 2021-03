Stade Rennais - Strasbourg : Attention, danger pour Rennes

Publié le 14 mars 2021 à 14:33

Ce dimanche, le Stade Rennais affrontera le RC Strasbourg en match comptant pour la 29e journée de Ligue 1. Cette rencontre sera disputée sur la pelouse du stade de la route de Lorient rebaptisé Roazhon Park, devant 29 778 places vides de ses visiteurs à cause des restrictions imposées pour faire reculer la Covid-19. Un match de tous les dangers pour le club breton

Une victoire pour guérir le Stade Rennais ?

La dernière opposition Stade Rennais - Strasbourg au Roazhon Park remonte au 12 février 2018. Le club Breton avait pris l’eau sur le score de 1-4 lors de ce match. C’est l’entraîneur Sabri Lamouchi qui conduisait l’ équipe de Rennes à cette époque. Même si le SRFC s’était ensuite imposé 0-2 à Strasbourg le 18 mai puis le 25 août 2019, il n’empêche que la déculottée encaissée à domicile face au club de foot du Grand Est Français est encore dans les têtes.

Pour les 120 ans du club Rennais, quelques centaines d’Ultras se sont réunis sur le mail Mitterrand à Rennes, à près de 500m du stade. Ces supporters rennais prévoient d’arriver devant le Roazhon Park pour encourager leurs joueurs qu’ils ne pourront aider, dans leur rôle de 12e homme, à renverser le RCS. Si ce petit rassemblement permet aux joueurs de réaliser qu’ils ont toujours leur beau monde derrière eux, il les oblige aussi à gagner le match du jour pour les remercier, ce qui n’est pas assuré d’avance.

Nouveau départ pour Bruno Génésio ?

Entre le départ de Julien Stéphan qui a fait jouer sa première Uefa Ligue des champions au club et les problèmes de santé de Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais Football Club, la sérénité est loin d’être de mise au club de l'Ille-et-Vilaine. Même si Florian Maurice tente de garder le club dans le bon ordre de marche, le SRFC est quand même dans un état de fragilité qui pourrait se ressentir sur la prestation de ses joueurs ce dimanche.

L’ancien milieu de terrain Bruno Génésio, nouvel entraîneur du Stade Rennais Football Club, n’a pas vraiment débuté son expérience à la tête de l’équipe de Rennes de la meilleure façon. Battu 1-0 à l’Orange Vélodrome par l’Olympique de Marseille, les Rouge et Noir doivent remporter ce match face à Strasbourg pour se relancer dans la course aux places européennes. Le SRFC est sur une série de 5 matches perdus en Ligue 1. Il avait été battu par l’OL sur le même score avant de prendre 2-1 face à l’OGC Nice. Montpellier a aussi dominé les Rennais après les 2 buts à 0 qu’ils avaient encaissé contre l’AS Saint-Étienne.

La probable compo du Stade Rennais

C’est donc une équipe Rennaise en état d’extrême fragilité qui va recevoir le Racing Club de Strasbourg ce dimanche. Pour ce faire, Bruno Génésio pourrait aligner un onze sans surprise. Alfred Gomis devrait garder les buts même s’il est beaucoup moins rassurant que son prédécesseur, Édouard Mendy, qui garde ceux de Chelsea. Le capitaine malien Hamari Traoré devrait être présent à son poste de défenseur latéral droit. Nyamsi, Aguerd et Truffert sont de forts possibles choix du nouvel entraîneur de Rennes en défense.

Au milieu de terrain, Del Castillo devrait être derrière Nzonzi et Bourigeaud, juste à côté d’Édouard Camavinga. Le milieu offensif et attaquant Martin Terrier devrait être titulaire en attaque aux côtés de son coéquipier Serhou Guirassy. Sur le banc des remplaçants, on devrait sans surprise retrouver Salin, Da Silva, Soppy, Maouassa, Doku, Gboho, Léa Siliki, Flavien Tait, et Adrien Hunou.

La pression, pour ce match, repose sur les deux buteurs Terrier et Guirassy, même si les meilleurs buteurs de Rennes cette saison sont Benjamin Bourigeaud et Da Silva qui sont tous les deux à 4 buts inscrits. Serhou Guirassy, qui devait faire oublier l’attaquant international sénégalais Mbaye Niang, parti du maillot breton au mercato hivernal, sera observé lors du match. Le natif d’Arles n’est qu’à 4 petits buts dans le plus grand championnat Français de foot. Il n’a cependant joué que 18 matches en L1 du fait d’une blessure qui l’a éloigné des terrains du 28 novembre 2020 au 1er janvier passé.













Par Gary SLM